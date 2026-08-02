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Очереди растут не случайно: китайские автомобили стали намного чаще приезжать в российские сервисы

Авто

Количество китайских автомобилей в российских сервисах выросло на 51% за первое полугодие 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост заездов сопровождается преобладанием новых машин, что смещает структуру обслуживания в сторону планового ТО и диагностики.

Механик подключает диагностический планшет к оборудованию Hunter
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Механик подключает диагностический планшет к оборудованию Hunter

По данным сети Fit Service, доля брендов из КНР в общем потоке клиентов СТО увеличилась с 6% в 2025 году до 8% в текущем периоде. За шесть месяцев станции приняли 38 242 автомобиля против 25 302 годом ранее. При этом средний чек за визит вырос на 5% и составил 9 787 рублей.

Структура парка и бренды

Основную часть клиентов составляют владельцы машин возрастом до трех лет — их доля достигла 57%. Вторую позицию занимают автомобили 4-5 лет (18%). Заметно снизился приток старых машин: доля автомобилей 10-14 лет упала с 18% в прошлом году до 10% сейчас.

В рейтинге марок лидируют три бренда:

  • Chery — 23,1% обращений;
  • Haval — 18,5%;
  • Geely — 16,8%.

В пятерку самых частых гостей также вошли Changan и Lifan. Среди моделей чаще всего в сервис заезжают Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval F7, а также Geely Coolray, Atlas и Monjaro.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что незначительный рост среднего чека на фоне резкого увеличения количества заездов указывает на преобладание регламентных работ. Это означает, что владельцы китайских авто в основном обращаются за заменой расходников и базовой проверкой систем, а не за сложным ремонтом.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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