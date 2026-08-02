Инспекторы нашли повод для санкций: обычная поездка на чужом авто обернется протоколом

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Авто

Наличие водительского удостоверения не гарантирует законность управления автомобилем: если полис ОСАГО оформлен с ограниченным списком лиц, за руль может сесть только вписанный в него водитель. Любой другой человек, даже имеющий права, формально нарушает условия страхования.

ДПС
Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба Госавоинспекции Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ДПС

Механизм ответственности работает через КоАП РФ: если инспектор ГИБДД обнаружит за рулем лицо, которого нет в списке допущенных, он может применить часть 1 статьи 12.37. Несмотря на то что страховой полис у автомобиля есть, нарушение фиксируется из-за несоблюдения условий его действия.

На практике такое нарушение влечет штраф в размере 500 рублей. Автомобиль при этом не забирают на штрафстоянку, а камеры автоматической фиксации не способны определить, вписан ли водитель в полис — это проверяется только сотрудником ДПС вручную.

Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что при остановке в случае вынужденной смены водителя (например, из-за плохого самочувствия основного владельца) следует сообщить об этом инспектору. В ряде случаев это позволяет избежать штрафа и получить предупреждение.

Если постановление уже вынесено, а водитель по дороге в страховую компанию для внесения себя в полис снова остановлен ГИБДД, рекомендуется попросить сотрудника зафиксировать в протоколе объяснение о том, что нарушение уже было зарегистрировано и человек следует в офис страховщика.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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