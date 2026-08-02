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Китайский автопарк вышел из тени: за долей в 7% скрывается модель, которую выбирают чаще всех

Авто

По состоянию на 1 июля 2026 года в российском автопарке находилось 3,43 миллиона легковых автомобилей китайских марок — это 7,2 % от общего числа машин. Данные опубликовано агентством "Автостат". Каждый четырнадцатый автомобиль на дорогах страны теперь производится в Китае: десятилетие назад подобный масштаб присутствия казался нереальным.

Haval H9
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Haval H9

Лидерство удерживает Haval — 690,2 тысячи единиц (20 % от всего "китайского" парка). Второе место занимает Chery (662,5 тыс.), третье — Geely (576 тыс.). В пятерку вошли также Changan (270,9 тыс.) и Lifan (151,3 тыс.). Два бренда концерна Great Wall — Haval и сам Great Wall (137,4 тыс.) — в сумме дают более 827 тысяч машин. Столбняковыми брендами Chery — EXEED (136,1 тыс.) и OMODA (133,7 тыс.) — также преодолели отметку в сто тысяч регистраций.

Среди моделей безоговорочным фаворитом стал кроссовер Haval Jolion — 275,4 тысячи автомобилей. Всего шесть моделей превысили рубеж в сто тысяч: Chery Tiggo 7 PRO MAX (132,1 тыс.), Geely Monjaro (122,5 тыс.), Geely Coolray (113,6 тыс.), Haval F7 (105,4 тыс.), OMODA C5 (104,9 тыс.) и Chery Tiggo 4 PRO (102,6 тыс.). Все они — компактные и средние кроссоверы, что отражает структуру текущего спроса.

Как изменился баланс сил

Рост парка китайских брендов не линеен: он ускорился после 2022 года, когда европейские, японские и корейские производители сократили поставки или ушли с рынка. Дилерские сети китайских марок расширились за счёт бывших точек ушедших брендов, а модельный ряд пополнился новинками, адаптированными под российские требования (климат, топливо, сервисные интервалы).

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что доля 7,2 % всё ещё ниже пиковых значений европейских и японских марок в 2010‑е, но темп накопления парка китайцев выше: за три‑четыре года они набрали объём, на который другим потребовалось десятилетие.

Рост влияется и на послепродажный рынок: по данным "За руля", поставки китайских шин в Россию удвоились. Это подтверждает, что сервисная инфраструктура и цепочки поставок комплектующих перестраиваются под новый парк.

Что это значит для владельца

Для покупателя подержанного автомобиля высокая распространённость топ‑моделей означает доступность запчастей, знакомство сервисов с типовыми неисправностями и ликвидность при перепродаже. Однако скорость обновления модельного ряда китайских брендов выше привычной: рестайлинги и смены поколений происходят каждые 2‑3 года, что может влиять на остаточную стоимость ранних партий.

Покупателю нового авто стоит учитывать, что гарантийная и постгарантийная база уже сформирована для лидирующих моделей, но у молодых брендов (EXEED, OMODA) сеть всё ещё нарабатывает опыт массового сервиса.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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