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Большая батарея оказалась не главным сюрпризом: Wey V9X получил необычную схему движения

Авто

Полноразмерный гибридный кроссовер Wey V9X выйдет на российский рынок осенью. Модель прошла адаптацию к местным условиям и тестовые заезды, в ходе которых с января по апрель автомобиль преодолел более 30 тысяч километров.

Wey V9X
Фото: commons.wikimedia.org by Poprace, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Wey V9X

Техническая архитектура и мощность

Для России подготовили упрощенную версию электрической системы: вместо глобальной 800-вольтовой архитектуры установят 400-вольтовую. Такое решение позволит снизить стоимость автомобиля для конечного покупателя.

Автомобиль оснащен силовой установкой параллельного гибрида суммарной мощностью 598 л. с. Конструкция включает бензиновый турбодвигатель объемом 2,0 литра (218 л. с.), который преимущественно работает как генератор для подзарядки NMC-батареи емкостью 55,4 кВт·ч. Основную тягу обеспечивают два электромотора с трансмиссией Hi4.

Технические параметры модели:

  • Габариты: длина 5299 мм, ширина 2025 мм, высота 1825 мм.
  • Колесная база: 3150 мм.
  • Разгон до 100 км/ч: 4,9 с.
  • Запас хода на электротяге: 270 км.
  • Общий запас хода: 1200 км.

Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что переход с 800-вольтовой системы на 400-вольтовую обычно приводит к увеличению времени зарядки аккумулятора, однако в условиях текущей российской инфраструктуры разница может быть менее ощутимой из-за ограниченного числа сверхмощных терминалов.

Адаптация и оснащение

В версию для РФ интегрировали расширенный пакет зимних опций: обогрев всех сидений, руля, лобового и заднего стекол, а также форсунок стеклоомывателя. Объем бачка омывателя увеличен до 4,5 л, проведена дополнительная антикоррозионная обработка кузова.

Шестиместный салон оснащен отдельным дисплеем для пассажиров второго ряда и электроприводом дверей. За комфорт отвечает пневмоподвеска. Для улучшения маневренности крупного кроссовера предусмотрено подруливание задних колес с углом отклонения до 10 градусов.

  "Применение подруливающей задней оси в автомобилях с базой более трех метров   существенно снижает радиус разворота, что критично для эксплуатации в плотной   городской застройке и на узких парковках", — отметил автомобильный инженер   Александр Морозов.

Цена автомобиля будет объявлена ближе к началу продаж. На данный момент стоимость модели остается неизвестной.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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