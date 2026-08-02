Подержанные кроссоверы до 2 млн рублей в Москве: какие модели доступны

Найти подержанный кроссовер в хорошем состоянии с бюджетом до 2 млн рублей в московских автосалонах возможно, однако выбор моделей и их год выпуска будут напрямую зависеть от суммы. Наиболее доступные варианты начинаются от 1,5 млн рублей, а автомобили с пробегом до 30-50 тыс. км сосредоточены в диапазоне 1,8-2 млн рублей.

Фото: openverse by EurovisionNim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Nissan X-Trail

Доступный сегмент: до 1,6 млн рублей

В категорию наиболее бюджетных предложений попадают компактные кроссоверы корейских брендов. Модели KIA Seltos и Hyundai Creta представлены по цене около 1,5 млн рублей. Эти автомобили характеризуются умеренным расходом топлива и современным дизайном, что делает их основным выбором для покупателей с ограниченным бюджетом.

Средний и верхний сегмент: от 1,8 до 2 млн рублей

В этом ценовом диапазоне доступны кроссоверы более высокого класса с меньшим износом. Среди предложений московских площадок выделяются следующие модели:

Mazda CX-5 встречаются экземпляры стоимостью 1,8 млн рублей с пробегом до 30 тыс. км;

встречаются экземпляры стоимостью 1,8 млн рублей с пробегом до 30 тыс. км; Volkswagen Tiguan — цена начинается от 1,9 млн рублей за автомобили в полном оснащении;

— цена начинается от 1,9 млн рублей за автомобили в полном оснащении; Nissan X-Trail — стоимость от 1,9 млн рублей при пробеге до 50 тыс. км;

— стоимость от 1,9 млн рублей при пробеге до 50 тыс. км; Toyota RAV4 — предложения начинаются от 2 млн рублей (пробег до 50 тыс. км).

Специалист по эксплуатации и техническому состоянию автомобилей Александр Громов отмечает, что при покупке машины с пробегом в салоне важно разделять маркетинговое описание "хорошего состояния" и фактический износ узлов. Низкий пробег не всегда гарантирует отсутствие проблем, если автомобиль эксплуатировался в тяжелых городских условиях или имел перерывы в обслуживании.

Риски и проверка перед покупкой

При выборе подержанного кроссовера критически важно проверить наличие документально подтвержденного сервисного обслуживания. Несмотря на предложения о рассрочке или гарантии от дилера, технический аудит должен включать проверку юридической чистоты документов и фактическое состояние агрегатов.

"Покупка автомобиля с пробегом до 30-50 тысяч километров в салоне выглядит привлекательно, но требует детальной диагностики. Нужно убедиться, что пробег реален, а не скорректирован, так как именно на этом этапе часто проявляются скрытые дефекты предыдущей эксплуатации", — отметил специалист по эксплуатации и техническому состоянию автомобилей Александр Громов.