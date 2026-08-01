Рынок прибавил в цене, но не весь: несколько кроссоверов в июле пошли против общего тренда

В июле 2026 года рекомендованные розничные цены (РРЦ) на официальном автомобильном рынке России изменились разнонаправленно: большинство моделей подорожали, а ограниченный ряд версий подешевел. По данным агентства НАПИ, рост стоимости затронул 32 комплектации автомобилей, в то время как снижение цен коснулось всего пяти позиций.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Dongfeng Mage

Динамика цен и затронутые бренды

Наибольший прирост составил 6,9%. Подорожание зафиксировано у марок Dongfeng, Geely, Evolute, Hongqi и Belgee. Минимальный порог роста в этой группе составил 0,1%.

Снижение стоимости (от 2,1% до 5,4%) коснулось моделей Changan, Bestune и Jaecoo. Таким образом, на рынке наблюдается перекос в сторону удорожания предложения.

Конкретные изменения по моделям

Максимальный рост цены показал кроссовер Dongfeng Mage в начальной версии Drive: стоимость автомобиля поднялась с 2,9 млн до 3,1 млн рублей (+6,9%). Также заметно подорожали электромобили Evolute i-Joy — две его модификации прибавили 5% и 5,3%, достигнув отметок 2,97 млн и 3,19 млн рублей.

С другой стороны, обе комплектации кроссовера Changan CS75 Plus подешевели на 2,1%. Снижение стоимости данной модели произошло после запуска ее локальной сборки в России.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что изменение рекомендованных розничных цен не всегда напрямую отражает итоговую стоимость сделки в салоне. Для понимания реальной ситуации на рынке необходимо анализировать фактические продажи с учетом дилерских скидок и программ кредитования.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто