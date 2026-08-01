Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мордочка обезьянки и клыки дракона: как готическая красота редкой орхидеи стала её проклятием
Бархат какао и сливочная сладость: быстрый рецепт мягких шоко-ирисок для всей семьи
Капустные оладьи на тарелке не останутся: нежную середину и румяный верх оценят все
Между звёздами пролегла чёрная дорога: Великий разлом раскрывает скрытую структуру галактики
Не умеют или не хотят? Почему ветка дерева — худшее место для посадки голубя
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Признаки поддельного моторного масла которые скрыты в деталях упаковки
Кочаны упорно не наливаются? Августовская схема подкормок спасёт от рыхлости
Вкус леса, заключённый в соли и времени: секреты древнего промысла, благодаря которым грузди хрустят

Рынок прибавил в цене, но не весь: несколько кроссоверов в июле пошли против общего тренда

Авто

В июле 2026 года рекомендованные розничные цены (РРЦ) на официальном автомобильном рынке России изменились разнонаправленно: большинство моделей подорожали, а ограниченный ряд версий подешевел. По данным агентства НАПИ, рост стоимости затронул 32 комплектации автомобилей, в то время как снижение цен коснулось всего пяти позиций.

Dongfeng Mage
Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Dongfeng Mage

Динамика цен и затронутые бренды

Наибольший прирост составил 6,9%. Подорожание зафиксировано у марок Dongfeng, Geely, Evolute, Hongqi и Belgee. Минимальный порог роста в этой группе составил 0,1%.

Снижение стоимости (от 2,1% до 5,4%) коснулось моделей Changan, Bestune и Jaecoo. Таким образом, на рынке наблюдается перекос в сторону удорожания предложения.

Конкретные изменения по моделям

Максимальный рост цены показал кроссовер Dongfeng Mage в начальной версии Drive: стоимость автомобиля поднялась с 2,9 млн до 3,1 млн рублей (+6,9%). Также заметно подорожали электромобили Evolute i-Joy — две его модификации прибавили 5% и 5,3%, достигнув отметок 2,97 млн и 3,19 млн рублей.

С другой стороны, обе комплектации кроссовера Changan CS75 Plus подешевели на 2,1%. Снижение стоимости данной модели произошло после запуска ее локальной сборки в России.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что изменение рекомендованных розничных цен не всегда напрямую отражает итоговую стоимость сделки в салоне. Для понимания реальной ситуации на рынке необходимо анализировать фактические продажи с учетом дилерских скидок и программ кредитования.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Комнатные цветы
Домашняя подкормка для замиокулькаса: корни и листву укрепит то, что обычно выбрасывают
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Домашние животные
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Недвижимость
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Популярное
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами

Как правильно ухаживать за буддлеей очереднолистной, чтобы добиться пышного цветения? Разбираем критические ошибки при обрезке и посадке декоративного кустарника.

Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Померанский шпиц меняется с возрастом: владельцам подсказали, что поможет сохранить активность
Хрустящий лаваш на сковороде: как вкусно и сытно приготовить яйца с сыром за пару минут
Хрустящий лаваш на сковороде: как вкусно и сытно приготовить яйца с сыром за пару минут
Последние материалы
Бархат какао и сливочная сладость: быстрый рецепт мягких шоко-ирисок для всей семьи
Капустные оладьи на тарелке не останутся: нежную середину и румяный верх оценят все
Между звёздами пролегла чёрная дорога: Великий разлом раскрывает скрытую структуру галактики
Не умеют или не хотят? Почему ветка дерева — худшее место для посадки голубя
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Признаки поддельного моторного масла которые скрыты в деталях упаковки
Кочаны упорно не наливаются? Августовская схема подкормок спасёт от рыхлости
Вкус леса, заключённый в соли и времени: секреты древнего промысла, благодаря которым грузди хрустят
Макияж без макияжа: 10 простых шагов, чтобы выглядеть безупречно и свежо без тонального крема
Орхидея вянет на глазах? Кислая вода вернет корни к жизни без лишних потерь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.