Признаки поддельного моторного масла которые скрыты в деталях упаковки

Главный риск при покупке моторного масла в условиях дефицита — попадание контрафакта, который невозможно определить "на глаз" или по запаху. Единственный надежный способ избежать поломки двигателя — проверка упаковки и покупка у авторизованных поставщиков.

Фото: https://unsplash.com by Robert Laursoo is licensed under Free Моторное масло на полке магазина

Как распознать подделку

Цвет, прозрачность и консистенция жидкости не являются критериями подлинности, так как мошенники научились имитировать эти свойства. Основным индикатором становятся детали канистры:

качество печати этикетки и четкость шрифтов;

прочность пластика крышки и наличие заводской пломбы;

целостность защитной фольги под горловиной;

отсутствие смазанных дат розлива или следов повторного вскрытия.

Если упаковка отличается от официального дизайна бренда, продукт следует вернуть на полку.

Специалист по автомобильным запчастям и послепродажному обслуживанию Антон Уткин поясняет, что защитные QR-коды работают только при проверке через официальный ресурс производителя. Переход по сторонним ссылкам может привести на сайт мошенников, который подтвердит подлинность даже фальсификата.

Технические требования и совместимость

Подлинность масла не гарантирует его безопасность для конкретного мотора. Критически важно соблюдение трех параметров: вязкости, класса качества (API или ACEA) и специфических допусков автоконцерна. Применение оригинала, но с неверными характеристиками, ведет к ускоренному износу деталей и ухудшению смазки.

"Смешивание разных масел в дороге при критическом падении уровня допустимо и необходимо, чтобы избежать масляного голодания. Однако после такой экстренной доливки при первой возможности нужно полностью заменить состав вместе с фильтром", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Сроки замены: пробег против времени

Распространенная ошибка владельцев — ориентироваться только на одометр. Даже если автомобиль простоял в гараже, масло деградирует из-за окисления и поглощения влаги из воздуха. Технический регламент требует замены жидкости минимум один раз в год, независимо от пройденного расстояния.

Также стоит учитывать, что быстрое потемнение масла после замены часто свидетельствует о работе моющих присадок, которые поднимают старые отложения во взвесь, а не о низком качестве самого продукта.