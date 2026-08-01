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Mercedes уехал из сервиса без разрешения: GPS раскрыл неожиданный маршрут и принес хозяйке компенсацию

Авто

Владелица Mercedes-Benz C300 из округа Шелби (США) получила компенсацию в размере 20 270 долларов после того, как сотрудник официального дилерского центра угнал её автомобиль для поездок по барам.

Mercedes-Benz C300
Фото: commons.wikimedia.org by OWS Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Mercedes-Benz C300

Инцидент произошел в Коллиервилле. Кимберли Портер обнаружила пропажу машины благодаря GPS-трекеру: система уведомила её о выезде автомобиля за пределы сервисного центра. Сначала сигнал привел владелицу к магазину, а затем — на парковку питейного заведения.

Прибывшая полиция задержала за рулем технического специалиста автосалона Деррика Нгуена. Согласно протоколам, сотрудник находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе судебного разбирательства защита пыталась представить поездку как санкционированный тест-драйв, однако судья Линн Кобб отвергла этот аргумент, назвав поведение ответчиков возмутительным.

Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что в подобных спорах ключевым фактором становится отсутствие документально подтвержденного согласия владельца на перемещение авто. В данном случае использование GPS-данных стало неоспоримым доказательством нецелевого использования имущества.

Сумма выплат распределилась следующим образом: 15 000 долларов составила основная компенсация, общая сумма взыскания достигла 20 270 долларов. Это близко к максимальному порогу в 25 000 долларов, установленному для судов общей юрисдикции округа Шелби по таким делам.

Вердикт не был обжалован ни сотрудником, ни дилерским центром. Помимо гражданского иска, Деррик Нгуен продолжает проходить по уголовному делу по обвинению в краже; следующее заседание назначено на ближайший месяц.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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