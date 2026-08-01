Lada Niva Legend получила важное обновление: внедорожнику полностью изменили передние тормоза

Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1,8 литра получила модернизацию передней тормозной системы и ходовой части. Главный итог рестайлинга — переход на вентилируемые диски и однопоршневые суппорты от Lada Vesta NG через унификацию узлов с Niva Travel.

Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Lada Niva Bronto

Смена архитектуры тормозов

Техническое обновление затронуло передний угловой модуль. В предыдущих версиях внедорожника использовались невентилируемые диски и трехпоршневые суппорты с диаметром каждого поршня 30 мм. В новой версии схема упрощена: установлен один мощный поршень диаметром 54 мм.

Инженер Артем Николаев поясняет, что переход на вентилируемые диски позволяет эффективнее отводить тепло при интенсивном торможении, что снижает риск перегрева системы и "плывущего" тормоза при длительных спусках или высокой нагрузке.

Помимо эффективности, унификация поворотного кулака и ступицы в сборе с компонентами Vesta NG упрощает эксплуатацию. Теперь замена передних колодок занимает меньше времени и требует меньше усилий по сравнению с дорестайлинговым вариантом.

"Замена трех малых поршней на один крупный при одновременном переходе на вентилируемый диск — это классический способ повысить эффективность торможения без усложнения конструкции", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Дополнительно автомобиль получил новые варианты легкосплавных колес, которые влияют исключительно на внешний вид и не меняют технические характеристики проходимости.

Экспертная проверка: инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев