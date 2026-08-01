Lada Niva Legend получила важное обновление: внедорожнику полностью изменили передние тормоза

Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1,8 литра получила модернизацию передней тормозной системы и ходовой части. Главный итог рестайлинга — переход на вентилируемые диски и однопоршневые суппорты от Lada Vesta NG через унификацию узлов с Niva Travel.
Техническое обновление затронуло передний угловой модуль. В предыдущих версиях внедорожника использовались невентилируемые диски и трехпоршневые суппорты с диаметром каждого поршня 30 мм. В новой версии схема упрощена: установлен один мощный поршень диаметром 54 мм.
Инженер Артем Николаев поясняет, что переход на вентилируемые диски позволяет эффективнее отводить тепло при интенсивном торможении, что снижает риск перегрева системы и "плывущего" тормоза при длительных спусках или высокой нагрузке.
Помимо эффективности, унификация поворотного кулака и ступицы в сборе с компонентами Vesta NG упрощает эксплуатацию. Теперь замена передних колодок занимает меньше времени и требует меньше усилий по сравнению с дорестайлинговым вариантом.
"Замена трех малых поршней на один крупный при одновременном переходе на вентилируемый диск — это классический способ повысить эффективность торможения без усложнения конструкции", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.
Дополнительно автомобиль получил новые варианты легкосплавных колес, которые влияют исключительно на внешний вид и не меняют технические характеристики проходимости.
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