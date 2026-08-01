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Китайский "малыш" приехал за японским рынком: новый электрокар удивил возможностями

Авто

Китайский концерн BYD вывел на рынок Японии электрический кей-кар Racco, который заявляет рекордный для своего класса запас хода в 320 км. Модель разработана специально под строгие японские стандарты габаритов и уже вызвала обеспокоенность у местных производителей, в частности у Suzuki.

BYD Racco
Фото: commons.wikimedia.org by TTTNIS, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
BYD Racco

Технические характеристики и позиционирование

BYD Racco стал самым компактным автомобилем в истории бренда. Его длина составляет 3395 мм, ширина — 1475 мм, высота — 1800 мм при колесной базе 2520 мм. Для создания модели компания привлекла Хирохидэ Тагаву, бывшего инженера Nissan с 30-летним опытом разработки кей-каров.

Силовая установка представлена электромотором мощностью 64 л.с. (160 Нм). Покупателям доступны два варианта тяговых батарей:

  • Емкостью 22,4 кВт·ч с запасом хода 210 км;
  • Емкостью 35,9 кВт·ч с запасом хода 320 км.

Показатель в 320 км превышает возможности большинства японских электрических кей-каров. Для сравнения, аналогичный по размеру Honda N-One e обеспечивает максимальную дальность хода до 295 км.

Оснащение и эргономика

Конструкция кузова выполнена в формате субкомпактвэна с почти прямоугольными формами для максимизации внутреннего пространства. Особенностью модели стали задние двери с электроприводом, которые сдвигаются вдоль кузова.

Внутри Racco ориентирован на практичность: салон четырехместный, оснащен множеством ниш для хранения, раскладными столиками для задних пассажиров и подогревом передних сидений. Селектор режимов движения вынесен на торпедо, что соответствует традициям японского автопрома. Полезный объем багажника составляет 280 литров.

Стоимость базовой версии начинается от 2 145 000 иен (около 1 млн рублей), а без учета налогов цена снижается до 1 950 000 иен. Это делает модель дешевле локального конкурента Nissan Sakura.

Рыночные перспективы

Несмотря на технические преимущества, BYD придется конкурировать с глубоко укоренившимися местными брендами. Например, лидер сегмента Honda N-Box остается одним из самых продаваемых авто в стране (более 56 тыс. единиц за первый квартал 2026 года).

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что успех модели будет зависеть не только от цены и запаса хода, но и от способности преодолеть традиционный японский протекционизм и приверженность потребителей локальным маркам.

В России модель официально не представлена, однако она может появиться через параллельный импорт. Кей-кары становятся популярны в РФ благодаря льготным ставкам утильсбора и компактности при сохранении функциональности автомобилей B-сегмента.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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