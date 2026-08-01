Старые знакомые под новыми именами: в России назвали автомобили с самым высоким потенциалом

Шансы на коммерческий успех новых российских автомобильных брендов зависят от охвата целевой аудитории и доступности моделей. Наиболее перспективными выглядят марки, ориентированные на массовый потребительский сегмент.

Фото: volga.auto is licensed under public domain VOLGA C50

По мнению директора по продажам новых автомобилей компании "Рольф" Николая Иванова, в лидерах по потенциальным продажам будут Jeland и Volga. Марка Jeland представлена кроссоверами, техническая база которых идентична моделям Jaecoo и Omoda. Бренд Volga ориентирован на среднеценовой сегмент и использует платформы автомобилей Geely.

Проекты Esteo и UMO, построенные на агрегатах Chery и GAC соответственно, нацелены на премиум-рынок. Несмотря на богатую комплектацию и дизайн, их объемы продаж вряд ли сравняются с бюджетными марками. Электромобиль "Атом" при этом характеризуется как нишевый продукт.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что переименование китайских технологий под локальные бренды является ожидаемым процессом для отрасли. Однако смена шильдика сама по себе не создает спроса.

"Для покупателя название бренда вторично. Решающее значение имеют конечный продукт, его цена, наличие автомобилей в салонах, а также развитая сеть сервиса и доступность запчастей", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто