Пикапы Ram 1500 с двойной и расширенной кабиной признаны опасными из-за брака систем защиты

Компания Stellantis объявила о добровольном отзыве более 1,2 миллиона пикапов Ram 1500 в США из-за дефекта крепления ремней безопасности. Неисправность может привести к тому, что система удерживания пассажиров не сработает штатно при столкновении, что повышает риск получения травм.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ram 1500 TRX 1X7A0057

Техническая суть проблемы

Проблема затрагивает автомобили 2019-2026 модельных годов. В ряде машин анкер (якорь) замка ремня безопасности на заднем сиденье — в центральной части или со стороны водителя — может быть закреплен в кузове некорректно.

Под отзыв попали версии с двойной кабиной (Crew Cab) и расширенной кабиной (Quad Cab). Модели Regular Cab, не имеющие второго ряда сидений, в список не включены. Помимо рынка США, кампания охватила около 156 тысяч автомобилей в Канаде, 15 тысяч в Мексике и порядка 74 тысяч единиц в других регионах мира.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что надежность крепления ремня безопасности критически зависит от жесткости соединения анкера с силовым каркасом кузова. Если точка крепления смещена или недостаточно зафиксирована, при инерционном рывке во время аварии узел может деформироваться или оторваться, что фактически лишает пассажира защиты.

Порядок устранения

Производитель планирует уведомить владельцев через официальные письма. Владельцам предложат записаться в дилерский центр для проведения бесплатного осмотра. Специалисты проверят надежность фиксации анкеров заднего ряда и, при необходимости, закрепят их в соответствии с техническим регламентом.

"Подобные дефекты часто связаны с нарушением технологического процесса затяжки или позиционирования крепежа на конвейере. Поскольку узел скрыт под обшивкой, обнаружить проблему самостоятельно невозможно — требуется только профессиональная диагностика", — отметил автомобильный инженер Михаил Лазарев.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев