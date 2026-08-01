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Как избежать капитального ремонта мотора при сильных ливнях и подтоплениях

Авто

Главная опасность при сильных ливнях и подтоплении дорог — гидроудар. Это критическая поломка, которая возникает, если вода через воздухозаборник попадает в цилиндры двигателя. Поскольку жидкость почти не сжимается, поршень при попытке движения создает избыточное давление, которое приводит к механическому разрушению внутренних деталей мотора.

ремонт двигателя
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
ремонт двигателя

Симптомы и последствия гидроудара

Если автомобиль заглох в глубокой луже или стоял в воде по пороги, попытка завести мотор может стать фатальной. Последствия варьируются от частичного повреждения до полного заклинивания двигателя.

К возможным техническим повреждениям относятся:

  • деформация или изгиб шатунов;
  • разрушение поршней и повреждение клапанов;
  • появление трещин в блоке цилиндров;
  • повреждение коленвала.

Помимо двигателя, вода представляет угрозу для электроники: окисление электронных блоков управления может вывести из строя ключевые системы автомобиля.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что степень разрушений напрямую зависит от скорости автомобиля в момент заезда в воду и того, сколько раз водитель пытался запустить мотор после попадания жидкости в систему впуска.

Безопасные действия и диагностика

При малейшем подозрении на попадание воды в двигатель или если машина заглохла в глубоком водоеме, действует строгое правило: заглушить зажигание и больше не пытаться запускать мотор. Каждая попытка пуска увеличивает вероятность фатального повреждения деталей.

Порядок действий при подтоплении:

  • остановить автомобиль, если вода достигла нижней кромки бампера;
  • при заглохшем или затопленном авто вызвать эвакуатор для транспортировки в сервис;
  • запретить попытки "просушить" проводку и салон самостоятельно без специального оборудования.

В сервисе проводится оценка масштаба бедствия. В легких случаях достаточно очистки впуска, замены воздушного фильтра и масла. При деформации внутренних элементов потребуется капитальный ремонт или замена двигателя.

"Чем меньше попыток завести машину после попадания воды, тем выше шанс сохранить двигатель. Доставка автомобиля в сервис на эвакуаторе — единственный способ избежать превращения мелкой неисправности в полную потерю силового агрегата", — отметил автомобильный инженер Михаил Лазарев.

Рекомендации по эксплуатации в период ливней

Чтобы минимизировать риски, следует соблюдать простые правила профилактики:

  • Парковка: избегать низин и подземных паркингов с плохим дренажем, отдавая предпочтение возвышенностям.
  • Движение: не штурмовать глубокие лужи. Под водой могут скрываться открытые люки или ямы. Если проезд неизбежен — двигаться медленно, без резких ускорений.
  • Подготовка: перед выездом проверить исправность дворников и всей внешней оптики, чтобы автомобиль оставался заметным для других водителей в условиях плохой видимости.
  • Защита кузова: при угрозе града, если нет доступа к навесу, можно временно прикрыть капот и крышу плотными материалами (ковриками или плотным чехлом) для смягчения ударов.
Экспертная проверка:
  • автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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