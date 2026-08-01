Как избежать капитального ремонта мотора при сильных ливнях и подтоплениях

Главная опасность при сильных ливнях и подтоплении дорог — гидроудар. Это критическая поломка, которая возникает, если вода через воздухозаборник попадает в цилиндры двигателя. Поскольку жидкость почти не сжимается, поршень при попытке движения создает избыточное давление, которое приводит к механическому разрушению внутренних деталей мотора.
Если автомобиль заглох в глубокой луже или стоял в воде по пороги, попытка завести мотор может стать фатальной. Последствия варьируются от частичного повреждения до полного заклинивания двигателя.
К возможным техническим повреждениям относятся:
Помимо двигателя, вода представляет угрозу для электроники: окисление электронных блоков управления может вывести из строя ключевые системы автомобиля.
Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что степень разрушений напрямую зависит от скорости автомобиля в момент заезда в воду и того, сколько раз водитель пытался запустить мотор после попадания жидкости в систему впуска.
При малейшем подозрении на попадание воды в двигатель или если машина заглохла в глубоком водоеме, действует строгое правило: заглушить зажигание и больше не пытаться запускать мотор. Каждая попытка пуска увеличивает вероятность фатального повреждения деталей.
Порядок действий при подтоплении:
В сервисе проводится оценка масштаба бедствия. В легких случаях достаточно очистки впуска, замены воздушного фильтра и масла. При деформации внутренних элементов потребуется капитальный ремонт или замена двигателя.
"Чем меньше попыток завести машину после попадания воды, тем выше шанс сохранить двигатель. Доставка автомобиля в сервис на эвакуаторе — единственный способ избежать превращения мелкой неисправности в полную потерю силового агрегата", — отметил автомобильный инженер Михаил Лазарев.
Чтобы минимизировать риски, следует соблюдать простые правила профилактики:
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.