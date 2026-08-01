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Знакомый внедорожник стал другим: Lada Niva Legend получила важные технические обновления

Авто

Lada обновила внедорожник Niva Legend, заменив старый двигатель на более мощный агрегат и переработав трансмиссию. Главным результатом модификаций стал рост мощности до 90 л. с., сокращение времени разгона до 100 км/ч до 15 секунд и снижение среднего расхода топлива до 9 литров на 100 км.

Lada Niva Legend
Фото: commons.wikimedia.org by DerSporti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Niva Legend

Силовой агрегат и трансмиссия

Вместо прежнего мотора объемом 1,7 литра на автомобиль установили восьмиклапанный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,8 литра, который ранее применялся в Niva Travel. Мощность выросла с 80-83 л. с. до 90 л. с., а максимальный крутящий момент увеличился со 129 до 153 Н&smi;м. При этом 80% этого момента доступно уже при 1000 об/мин.

Под возросшую нагрузку адаптировали трансмиссию: усилили валы задней оси, обновили дифференциальные и шестерни приводных валов, а также укрепили пятую передачу. В раздаточной коробке установили третий подшипник для подавления вибраций и заменили систему из двух рычагов управления одним.

Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что усиление компонентов трансмиссии при замене двигателя является обязательным условием: увеличение крутящего момента создает дополнительные напряжения в шестернях и валах, что без модернизации привело бы к преждевременному износу узлов.

Шасси и кузов

В конструкции подвески изменили крепления и пружины передней оси, а стабилизатор поперечной устойчивости сместили вперед. Эти меры направлены на повышение точности рулевого управления и курсовой устойчивости. Постоянный полный привод с понижающей передачей и блокировкой центрального дифференциала остался без изменений.

Впервые для Niva применили двухстороннюю оцинковку панелей в зонах, наиболее подверженных коррозии: на крыше, капоте, передней части и задних дверях. Тормозная система теперь состоит из вентилируемых дисков спереди и барабанов сзади.

Безопасность и интерьер

В автомобиле появилась подушка безопасности водителя, что потребовало переработки передней части кузова и интеграции рулевой колонки. При этом запасное колесо осталось под капотом.

Изменения в салоне включают:

  • установку руля от Lada Granta с регулировкой по высоте;
  • перенос замка зажигания на правую сторону колонки;
  • приближение рычага КПП к водителю;
  • замену системы двух ключей одним общим для дверей и зажигания;
  • установку сплошной изоляции капота и увеличение глушителей для снижения шума.

Снаружи автомобиль получил новый воздухозаборник на капоте и 16-дюймовые двухцветные легкосплавные диски. Модель будет доступна в разных исполнениях, включая Urban и Black edition.

Официальные цены производитель не назвал, однако в профильных СМИ ожидают, что стартовая стоимость составит около 1,2 млн рублей. Модель сохранит статус самого доступного полноприводного автомобиля в линейке Lada, располагаясь ниже Niva Travel.

Экспертная проверка:
  • инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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