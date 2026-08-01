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Забытый родстер LADA ожил спустя четверть века: единственный экземпляр восстановили

Авто

LADA Roadster — двухместный концепт-кар АВТОВАЗа, созданный в 2000 году как полигон для отработки методов быстрого прототипирования. Автомобиль остался единым экземпляром из-за отсутствия рыночного спроса на родстеры в России и сложности производства, но сейчас он возвращен в рабочее состояние и представлен в музее завода.

Lada Roadster
Фото: commons.wikimedia.org by U51N433, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Lada Roadster

Техническое устройство и база

В основе Roadster лег предсерийный хетчбэк LADA Kalina. Для создания пропорций родстера инженеры укоротили колесную базу на 150 мм. При сборке прототипа за семь месяцев использовался микс оригинальных деталей и компонентов сторонних марок:

  • рамка лобового стекла — от LADA 2110;
  • каркас безрамочных дверей — от Alfa Romeo GTV;
  • элементы оптики — от Volkswagen Golf IV.

Силовая установка представлена 2-литровым 16-клапанным двигателем мощностью около 106 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой коробкой передач с последовательным переключением.

Механизм трансформации крыши

Основной инженерный акцент был сделан на Г-образной жесткой крыше с электроприводом. В отличие от классических систем, убирающих верх в салон, здесь применен иной алгоритм: панель сдвигается назад и вниз, ложась поверх крышки багажника.

Такой подход позволил упростить конструкцию сервоприводов, снизить общий вес механизма и сохранить полезный объем багажного отделения.

"Использование компонентов разных брендов в концептах — стандартная практика для быстрого прототипирования. Это позволяет проверить эргономику и эстетику формы, не тратя ресурсы на разработку каждой детали с нуля до подтверждения жизнеспособности идеи", — отметил автомобильный инженер Александр Морозов.

Реставрация и текущий статус

Спустя почти 25 лет автомобиль прошел комплексное восстановление, которое длилось около шести месяцев. В ходе работ специалисты обновили лакокрасочное покрытие и интерьер, восстановили работоспособность тормозной системы и привели в порядок механизм трансформации крыши.

Также была воссоздана утраченная нижняя часть переднего бампера. Двигатель сохранился в исправном состоянии, что позволило автомобилю заехать в музей своим ходом.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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