Mercedes-Benz отзывает 310 тысяч авто: скрытая поломка двери создала риск движения машины

Mercedes-Benz отзывает в США 310 667 автомобилей из-за дефекта микровыключателя водительской двери. Неисправность может привести к тому, что машина не заблокируется и начнет самопроизвольное движение после выхода водителя из салона.

Фото: commons.wikimedia.org by Creative Commons-Share Alike 3.0 de is licensed under M 93 Mercedes-Benz GLE AMG

Механизм отказа и риски

Причиной сбоя стал брак компонентов от поставщика: корпус некоторых выключателей пропускает влагу. Это приводит к коррозии внутренних элементов, из-за чего электроника перестает фиксировать факт открытия двери.

Критический риск заключается в том, что бортовая система не подает сигнал на активацию функций Auto-Park и электронного стояночного тормоза. В результате автомобиль может покатиться, создавая угрозу для человека, который только что покинул машину. При этом внешне замок двери работает штатно — он открывается и закрывается без видимых сбоев.

Владельцы также сообщали о сопутствующих аномалиях: после выхода из салона могли не гаснуть фары или продолжать работу мультимедийная система.

"Отсутствие индикации ошибки на панели приборов в данной ситуации делает проблему особенно опасной, так как водитель уверен в исправности тормозов и блокировок до момента начала движения авто", — отметил автомобильный инженер Михаил Лазарев.

Затронутые модели и решение

Кампания охватывает широкий перечень моделей, включая версии AMG и 4Matic:

A-Class (2019-2022);

CLA (2020-2021);

C-Class (2022-2023);

CLE (2024);

GLA и GLB (2020-2026);

GLC (2023-2024).

Наибольшее число дефектных машин зафиксировано в семействе GLB: 71 696 единиц GLB 250 4Matic и 56 879 переднеприводных версий. Также в список попал один экземпляр AMG CLE 53 Coupe 2024 года.

Для устранения проблемы дилерские центры бесплатно заменят замок водительской двери целиком. Производитель сообщил, что обновил требования к поставщику: в автомобилях, выпущенных с мая 2026 года, данная проблема исключена.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев