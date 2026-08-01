Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Москва без бродячих собак: какая система навсегда изменила жизнь животных и горожан
Туристы массово меняют Турцию на эти курорты: где море, сервис и цены приятно удивляют
Азиатский экономический прорыв: Вьетнам удивил ростом ВВП и замахнулся на новый рекорд
Как избежать капитального ремонта мотора при сильных ливнях и подтоплениях
Выручка Аэрофлота выросла до 365,6 млрд рублей в первом полугодии 2026 года
Эти скрытые датчики повсюду: зачем домашним хищникам понадобились усы на конечностях
Нейросеть, сенсорный экран и бананы: необычный эксперимент раскрыл способности диких капуцинов
Эти кошки стоят как автомобиль: 5 пород, чья цена и особенности действительно поражают
Огород без химии: простые способы спасти растения от вредителей и сохранить урожай

Mercedes-Benz отзывает 310 тысяч авто: скрытая поломка двери создала риск движения машины

Авто

Mercedes-Benz отзывает в США 310 667 автомобилей из-за дефекта микровыключателя водительской двери. Неисправность может привести к тому, что машина не заблокируется и начнет самопроизвольное движение после выхода водителя из салона.

Mercedes-Benz GLE AMG
Фото: commons.wikimedia.org by Creative Commons-Share Alike 3.0 de is licensed under M 93
Mercedes-Benz GLE AMG

Механизм отказа и риски

Причиной сбоя стал брак компонентов от поставщика: корпус некоторых выключателей пропускает влагу. Это приводит к коррозии внутренних элементов, из-за чего электроника перестает фиксировать факт открытия двери.

Критический риск заключается в том, что бортовая система не подает сигнал на активацию функций Auto-Park и электронного стояночного тормоза. В результате автомобиль может покатиться, создавая угрозу для человека, который только что покинул машину. При этом внешне замок двери работает штатно — он открывается и закрывается без видимых сбоев.

Владельцы также сообщали о сопутствующих аномалиях: после выхода из салона могли не гаснуть фары или продолжать работу мультимедийная система.

"Отсутствие индикации ошибки на панели приборов в данной ситуации делает проблему особенно опасной, так как водитель уверен в исправности тормозов и блокировок до момента начала движения авто", — отметил автомобильный инженер Михаил Лазарев.

Затронутые модели и решение

Кампания охватывает широкий перечень моделей, включая версии AMG и 4Matic:

  • A-Class (2019-2022);
  • CLA (2020-2021);
  • C-Class (2022-2023);
  • CLE (2024);
  • GLA и GLB (2020-2026);
  • GLC (2023-2024).

Наибольшее число дефектных машин зафиксировано в семействе GLB: 71 696 единиц GLB 250 4Matic и 56 879 переднеприводных версий. Также в список попал один экземпляр AMG CLE 53 Coupe 2024 года.

Для устранения проблемы дилерские центры бесплатно заменят замок водительской двери целиком. Производитель сообщил, что обновил требования к поставщику: в автомобилях, выпущенных с мая 2026 года, данная проблема исключена.

Экспертная проверка:
  • автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Ставка на полный цикл производства оправдалась: аграрии региона перешли к новой модели получения прибыли
Минская область
Ставка на полный цикл производства оправдалась: аграрии региона перешли к новой модели получения прибыли
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Собаки
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Новости спорта
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Популярное
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона

Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.

Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Лиловый фонтан в вашем саду: кустарник-неприхотливость, который цветет пышными гирляндами
Вместо привычного ремня: 8 способов носить платок с платьями, жакетами и джинсами
Новые правила оплаты электроэнергии могут привести к росту тарифов ЖКХ
Ловушка для Трампа: неожиданная инициатива Украины перевернула логику переговоров Андрей Николаев Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Не на шаг от семьи: пять пород кошек встречают у двери и сопровождают хозяев по дому
Броня для дачного бруса: 5 верных способов продлить жизнь дачным постройкам на 30+ лет
Брутальность уступила место розетке: гибридный кроссовер сместил Tank 300 с вершины продаж
Брутальность уступила место розетке: гибридный кроссовер сместил Tank 300 с вершины продаж
Последние материалы
Спутники фиксируют термоточки для борьбы с пожарами в Саратовской области
Сотрудники байкальского экопарка просят Владимира Путина защитить проект от надзорного давления
Evolute i-Space обещал запас хода 1000 км, но реальная трасса показала другое
Возвращение ранее запрещенного TikTok в Узбекистан принесло бюджету 1,67 млрд сумов
Штраф за пестициды: как нарушение сроков уведомления угрожает пасекам
В Казахстане с августа повится много новых запретов и штрафов по многим категориям
Цены на топливо в Великобритании достигли максимума с 2022 года
20 млрд долларов и громкий конфликт: почему ФИФА остановила новый проект
В ДНР отремонтировали более 135 километров автомобильных дорог и улиц
Добавьте всего один ингредиент в конце варки — яблочный джем станет густым и янтарно-прозрачным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.