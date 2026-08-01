Evolute i-Space обещал запас хода 1000 км, но реальная трасса показала другое

Кроссовер Evolute i-Space в гибридном исполнении позволяет минимизировать расходы на топливо при городском цикле, но демонстрирует значительное отклонение реального запаса хода от паспортных данных на трассе.
Автомобиль оснащен батареей емкостью 25,1 кВт·ч. При городском использовании этого объема хватает на 110 км пробега. В зависимости от модификации i-Space оснащается разными разъемами: переднеприводная версия имеет разъем Type 2 с мощностью зарядки около 11 кВт, полноприводная — CCS Combo 2.
Фактическая пиковая мощность зарядки полноприводной версии достигает 58 кВт, что выше заявленных производителем 40 кВт. Время восполнения заряда с 20% до 90% составляет примерно 40 минут; после достижения порога в 80% скорость зарядки автоматически снижается.
Владельцы могут выбирать приоритет энергопотребления в настройках: либо использование ДВС с поддержанием заряда батареи, либо движение на электротяге до остатка в 25%.
Автомобильный инженер Артем Николаев поясняет, что автоматическое снижение мощности зарядки после 80% является стандартным механизмом защиты аккумулятора от перегрева и преждевременного износа ячеек.
Реальный запас хода Evolute i-Space при движении по трассе существенно ниже заявленных 1000 км. При средней скорости 105 км/ч и частичной загрузке автомобиля фактический пробег составил 600 км. На этот результат повлияли внешние факторы: сильный дождь и встречный ветер.
Система рекуперации позволяет возвращать энергию при торможении, однако максимальный режим замедления может вызвать дискомфорт у пассажиров из-за интенсивности торможения.
"Разрыв между паспортными данными и реальным пробегом на трассе часто связан с тем, что производители указывают идеализированные цифры. В реальности аэродинамическое сопротивление на скоростях выше 90 км/ч и работа климатической системы резко сокращают эффективность гибридной установки", — отметил автомобильный инженер Александр Морозов.
По итогам эксплуатации на дистанции от 10 000 до 12 500 км средний расход топлива и электроэнергии распределился следующим образом:
Средняя стоимость одного километра пробега составила 5,4 рубля.
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