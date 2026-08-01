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Evolute i-Space обещал запас хода 1000 км, но реальная трасса показала другое

Авто

Кроссовер Evolute i-Space в гибридном исполнении позволяет минимизировать расходы на топливо при городском цикле, но демонстрирует значительное отклонение реального запаса хода от паспортных данных на трассе.

Evolute i-Space
Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Evolute i-Space

Особенности зарядки и энергопотребления

Автомобиль оснащен батареей емкостью 25,1 кВт·ч. При городском использовании этого объема хватает на 110 км пробега. В зависимости от модификации i-Space оснащается разными разъемами: переднеприводная версия имеет разъем Type 2 с мощностью зарядки около 11 кВт, полноприводная — CCS Combo 2.

Фактическая пиковая мощность зарядки полноприводной версии достигает 58 кВт, что выше заявленных производителем 40 кВт. Время восполнения заряда с 20% до 90% составляет примерно 40 минут; после достижения порога в 80% скорость зарядки автоматически снижается.

Владельцы могут выбирать приоритет энергопотребления в настройках: либо использование ДВС с поддержанием заряда батареи, либо движение на электротяге до остатка в 25%.

Автомобильный инженер Артем Николаев поясняет, что автоматическое снижение мощности зарядки после 80% является стандартным механизмом защиты аккумулятора от перегрева и преждевременного износа ячеек.

Эксплуатация на длинных дистанциях

Реальный запас хода Evolute i-Space при движении по трассе существенно ниже заявленных 1000 км. При средней скорости 105 км/ч и частичной загрузке автомобиля фактический пробег составил 600 км. На этот результат повлияли внешние факторы: сильный дождь и встречный ветер.

Система рекуперации позволяет возвращать энергию при торможении, однако максимальный режим замедления может вызвать дискомфорт у пассажиров из-за интенсивности торможения.

"Разрыв между паспортными данными и реальным пробегом на трассе часто связан с тем, что производители указывают идеализированные цифры. В реальности аэродинамическое сопротивление на скоростях выше 90 км/ч и работа климатической системы резко сокращают эффективность гибридной установки", — отметил автомобильный инженер Александр Морозов.

Экономика владения

По итогам эксплуатации на дистанции от 10 000 до 12 500 км средний расход топлива и электроэнергии распределился следующим образом:

  • Бензин АИ-95: 5,8 л / 100 км;
  • Электричество: 5,4 кВт·ч / 100 км.

Средняя стоимость одного километра пробега составила 5,4 рубля.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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