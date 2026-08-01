Землетрясение в Японии остановило заводы Toyota, Nissan и Mitsubishi

Землетрясение в японском регионе Канагава привело к остановке сборочных линий Toyota, Nissan и Mitsubishi, а также заводов по производству микросхем. Сбои в инфраструктуре и логистике ограничат выпуск новых автомобилей и могут снизить объемы продаж компаний в ближайшие месяцы.

Фото: commons.wikimedia.org by StaraBlazkova at Czech Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota

Механизм остановки производства

Производственный цикл прерван из-за повреждения электростанций и транспортных сетей. Это создало разрыв в цепочках поставок комплектующих и материалов, без которых сборка автомобилей невозможна. Ситуация осложняется одновременной остановкой предприятий по выпуску микросхем, которые являются критически важным компонентом для современной электроники авто.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что остановка заводов компонентов в сочетании с повреждением транспортных узлов создает кумулятивный эффект: даже после восстановления электричества на сборочных площадках запуск линий будет зависеть от темпов восстановления логистики и работы поставщиков полупроводников.

Статус и последствия

По данным властей Японии, жертв нет, но зафиксированы повреждения инфраструктуры в нескольких регионах. Оценка общего ущерба и ремонт сетей займут несколько недель. Автопроизводители подтверждают задержки в выпуске новых моделей, однако точные сроки возобновления работы заводов пока не названы.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто