Желание сделать авто тише может обернуться проблемами: что скрывает "шумка" салона

Дополнительная шумоизоляция салона может снизить безопасность водителей при ДТП и увеличить расход топлива. Установка сторонних материалов часто не дает ожидаемого эффекта по снижению шума, но создает риски для эксплуатации автомобиля.

Фото: Designed by Freepik by ASphotofamily, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобили на подъемнике в автосервисе на подъемнике

Риски безопасности и технические последствия

Основная опасность заключается в том, что слой дополнительного изоляционного материала может затруднить доступ к системам безопасности в случае аварии. Помимо этого, значительный прирост массы кузова негативно влияет на управляемость автомобиля и увеличивает нагрузку на двигатель, что ведет к росту расхода топлива.

Технический риск касается и климатических систем: неправильное расположение материалов может нарушить работу кондиционера и отопителя, создавая препятствия для правильной циркуляции воздуха или перекрывая технологические отверстия.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что современные машины проектируются с учетом определенных акустических параметров. Лишний слой материалов может изменить резонансные частоты салона, что в некоторых случаях приведет к усилению определенных шумов вместо их подавления.

Проблема маркетинга и заводской оснастки

Многие владельцы прибегают к "шумке" под влиянием рекламных предложений сервисов, хотя большинство современных моделей уже имеют достаточный объем изоляционных материалов от производителя. Избыточное наслоение материалов без учета инженерного проекта автомобиля часто оказывается бесполезным.

"Установка материалов в обход заводской схемы может привести к возникновению конденсата под изоляцией, что провоцирует коррозию металла кузова в скрытых полостях", — отметил автомобильный инженер Михаил Лазарев.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев