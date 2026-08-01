Шина сдулась на трассе: один неверный шаг может оставить вас без автомобиля надолго

Внезапная потеря давления в шине на пустой трассе часто толкает водителей на сомнительные эксперименты. В ход идут подручные средства: от выхлопных газов до содержимого огнетушителей, однако большинство подобных методов не только неэффективны, но и способны серьезно повредить узлы автомобиля. В критической ситуации важно понимать, какие действия действительно помогут добраться до сервиса, а какие гарантированно приведут к вызову эвакуатора.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ремонт автомобиля на дороге

Опасные "лайфхаки" для подкачки

Попытки накачать колесо с помощью паров топлива — распространенное заблуждение. Максимальное давление, которое можно получить таким способом, не превышает 0,4 атмосферы.

Этого объема едва хватит, чтобы борт покрышки сел на диск, но недостаточно для безопасного движения. Аналогичный, а порой и нулевой результат даст использование огнетушителя, при этом владелец рискует остаться без средства пожаротушения в случае реального ЧП.

"Попытка накачать колесо через выхлопную систему — верный путь к дорогостоящему ремонту. Владелец рискует прожечь гофру или повредить катализатор из-за создания избыточного противодавления. Кроме того, неправильное давление в колесах ускоряет износ резины и повышает риск ее разрыва на высокой скорости", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Перекачка воздуха из одного колеса в другое также считается тупиковым путем. В итоге автомобиль оказывается на двух полуспущенных шинах, что делает управление нестабильным. При езде на низком давлении резко возрастает температура резины, что чревато деформацией корда и повреждением дисков.

Рабочие методы спасения

Если в багажнике отсутствует компрессор, наиболее рациональный подход — обратиться за помощью к водителям грузовиков. Пневматическая система большегрузов позволяет безопасно подключить шланг и оперативно поднять давление в легковой шине.

Если такая возможность отсутствует, единственным верным решением остается демонтаж поврежденного колеса и транспортировка его до ближайшей станции техобслуживания.

"При подготовке к дальней поездке следует помнить, что в жару скрытые дефекты автомобиля проявляются гораздо быстрее. Исправный насос в багажнике — это не роскошь, а необходимость, позволяющая избежать неприятностей вдали от цивилизации", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Использование портативных баллончиков со сжатым воздухом допустимо, но требует значительного запаса емкостей. Обычное легковое колесо требует около 25 литров воздуха, тогда как один стандартный баллон выдает ограниченный объем при давлении до 2,8 бар.

Попытки сэкономить на качественном оборудовании при покупке дисков также опасны, ведь маркировка на колесных дисках - это гарант прочности, а не просто набор цифр.

"На дороге не стоит надеяться на удачу. Регулярная проверка ресурса протектора и состояния шин помогает выявить проблемы еще до того, как они застанут вас врасплох в лесу или на шоссе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автомеханик Денис Хромов.

Метод накачки Результат и последствия Выхлопные газы Риск повреждения катализатора и гофры Огнетушитель Недостаточное давление, порча оборудования Перекачка из другого колеса Два неисправных колеса вместо одного Помощь дальнобойщиков Эффективно и безопасно для систем авто

Ответы на популярные вопросы

Что делать владельцу, если колесо спустило в глуши?

Лучший вариант — найти попутный грузовик. Если нет — снимать колесо и добираться до ближайшей АЗС.

Можно ли использовать баллончики с воздухом?

Можно, но их нужно много. Один баллон не обеспечит объем, достаточный для полноценного давления.

Почему нельзя качать через выхлопную трубу?

Это создает противодавление, которое губительно для системы выпуска и безопасности автомобиля.

Что всегда должно быть в багажнике?

Электрический компрессор и запасное колесо — стандартный набор для предотвращения эвакуации.

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