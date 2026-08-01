Мало кто об этом помнит: легендарная Lada когда-то покорила Канаду и обошла Honda по цене

В период с 1978 по 1998 год автомобили марки Lada официально продавались на рынке Канады. Наибольший успех имела модель ВАЗ-2106 (Lada 1500S), которая была глубоко адаптирована под североамериканские стандарты безопасности и экологии, что отличало её от обычных экспортных версий для Европы.
Для выхода на канадский рынок инженерам ВАЗа пришлось переработать пассивную безопасность автомобиля. Главным требованием стал стандарт США № 301, предполагающий удар сзади на скорости 52 км/ч. После первых неудачных тестов, выявивших утечку топлива и смещение сидений, конструкцию доработали: усилили левый задний лонжерон и защитили нишу бензобака резиновым покрытием.
Основные конструктивные изменения затронули следующие узлы:
В салоне были заменены ремни безопасности: отечественные изделия Norma не прошли сертификацию, поэтому устанавливались финские инерционные ремни Klippan. Также появились англоязычные надписи на приборах (Hazard, Brake) и выключатель массы под панелью.
Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что внедрение гидробуферов и усиление лонжеронов существенно меняет распределение нагрузок при столкновении, превращая стандартную "классику" в автомобиль с иным уровнем пассивной защиты, чем у версий для СНГ или Европы.
Основным конкурентным преимуществом Lada стала цена. Модель 1500S стоила всего на 10 канадских долларов дороже Mini и примерно на тысячу дешевле Honda Civic. Это позволило достичь пика продаж в 1981 году — было реализовано 12 916 машин за год. Всего в Канаде купили 44 494 экземпляра "шестерок".
Позже ассортимент расширился моделями ВАЗ-2105 (Signet), ВАЗ-2104 и ВАЗ-2107. Для этих машин гарантийные условия были улучшены: до трех лет или 80 тыс. км пробега, а также пятилетняя гарантия от сквозной коррозии. Некоторые дилеры самостоятельно дорабатывали машины, устанавливая автоматические трансмиссии и газовое оборудование.
Попытка выйти на рынок США в 1979 году через канадских партнеров (включая проект по адаптации АКПП от GM) была заблокирована Конгрессом США после ввода советских войск в Афганистан.
Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что успех Lada в Канаде был обусловлен попаданием в узкую ценовую нишу и налоговыми льготами на двигатели объемом 1,5 л, что делало автомобиль доступным для массового покупателя при приемлемом уровне отделки.
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