Когда надежность важнее моды: Toyota обновила легендарный Land Cruiser 70 без отказа от классики

Toyota обновила внедорожник Land Cruiser 70, сохранив классическую конструкцию и проверенные силовые агрегаты. Основной акцент в обновлении сделан на короткобазной версии SWB, которая будет поставляться преимущественно на рынки Ближнего Востока (около 90% объема), а также в Южную Америку и Азию.

Фото: commons.wikimedia.org by TTTNIS, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Toyota Land Cruiser 70

Конструкция и модификации

Внедорожник сохранил традиционную компоновку: лестничную раму, неразрезные мосты на обеих осях, пружинную переднюю подвеску и задние рессоры. Для короткой базы предусмотрено три варианта исполнения:

черный хардтоп для коммерческого использования;

песочный хардтоп с повышенным уровнем комфорта;

кабриолет с мягким верхом и отстегивающимся лобовым стеклом.

Технические характеристики

Модельный ряд ограничен двумя вариантами двигателей, оба из которых работают с системой полного привода:

дизель 1HZ объемом 4,2 литра (129 л. с.) с пятиступенчатой механической трансмиссией;

бензиновый V6 1GR-FE объемом 4 литра (228 л. с.) с шестиступенчатым автоматом.

Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что сочетание неразрезных мостов и рамы делает машину максимально устойчивой к перегрузкам при эксплуатации в тяжелых условиях, однако такая архитектура ограничивает комфорт на скоростных шоссе.

Стоимость

В ОАЭ цена трехдверного хардтопа начинается с 177 900 дирхамов (примерно 3,76 млн рублей). Эта версия обходится покупателю на 10 тысяч дирхамов (около 210 тыс. рублей) дешевле стандартного пятидверного варианта.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов