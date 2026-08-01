Когда надежность важнее моды: Toyota обновила легендарный Land Cruiser 70 без отказа от классики

Toyota обновила внедорожник Land Cruiser 70, сохранив классическую конструкцию и проверенные силовые агрегаты. Основной акцент в обновлении сделан на короткобазной версии SWB, которая будет поставляться преимущественно на рынки Ближнего Востока (около 90% объема), а также в Южную Америку и Азию.
Внедорожник сохранил традиционную компоновку: лестничную раму, неразрезные мосты на обеих осях, пружинную переднюю подвеску и задние рессоры. Для короткой базы предусмотрено три варианта исполнения:
Модельный ряд ограничен двумя вариантами двигателей, оба из которых работают с системой полного привода:
Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что сочетание неразрезных мостов и рамы делает машину максимально устойчивой к перегрузкам при эксплуатации в тяжелых условиях, однако такая архитектура ограничивает комфорт на скоростных шоссе.
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