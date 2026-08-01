Почти по цене LADA: в Россию привезли компактный Kia с проверенным мотором

На российском рынке появились компактные кроссоверы Kia KX1, ввозимые по параллельному импорту из Китая. Стоимость автомобиля сильно зависит от региона и наличия машины на складе: минимальный порог входа начинается от 1,21 млн рублей за заказ из Владивостока, в то время как в Москве цена достигает 2,35 млн рублей.
Все доступные в России версии KX1 оснащены передним приводом и шестиступенчатым автоматическим трансмиссионным узлом. Двигателем служит атмосферный агрегат MPI объемом 1,4 литра мощностью 100 л. с. Данная силовая установка широко известна по моделям Kia Rio и Hyundai Solaris, что упрощает поиск запчастей и обслуживание в сервисах.
Базовый набор опций для версии за 1,21 млн рублей включает:
Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что использование проверенного двигателя MPI снижает эксплуатационные риски, однако покупателям стоит учитывать отсутствие официальной гарантии производителя при параллельном импорте.
Стоимость Kia KX1 демонстрирует значительный разброс в зависимости от логистики и статуса поставки. Самые низкие цены зафиксированы во Владивостоке (от 1,21 млн рублей под заказ). В Красноярске стоимость заказа составляет около 1,4 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 1,43 млн рублей. В Омске и Тюмени стартовые цены поднимаются до 1,5 млн рублей.
Автомобили, находящиеся в наличии на складах дилеров или у частных лиц, стоят дороже:
Для сравнения: цена нового кроссовера в Китае начинается от 55 900 юаней (около 660 тыс. рублей), что подчеркивает высокую наценку посредников и расходы на логистику.
По цене базового заказа во Владивостоке Kia KX1 конкурирует с топовыми версиями LADA Granta. Лифтбек в максимальной комплектации стоит 1,324 млн рублей, кросс-лифтбек — 1,391 млн рублей, а универсал Granta Cross достигает 1,371 млн рублей.
Автоэксперт Игорь Моржаретто указывает, что высокая волатильность цен в разных городах объясняется разной глубиной логистических цепочек и отсутствием единого официального импортера, который мог бы стабилизировать стоимость модели на всей территории страны.
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