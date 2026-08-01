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Почти по цене LADA: в Россию привезли компактный Kia с проверенным мотором

Авто

На российском рынке появились компактные кроссоверы Kia KX1, ввозимые по параллельному импорту из Китая. Стоимость автомобиля сильно зависит от региона и наличия машины на складе: минимальный порог входа начинается от 1,21 млн рублей за заказ из Владивостока, в то время как в Москве цена достигает 2,35 млн рублей.

Kia KX1
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia KX1

Техническое оснащение и комплектация

Все доступные в России версии KX1 оснащены передним приводом и шестиступенчатым автоматическим трансмиссионным узлом. Двигателем служит атмосферный агрегат MPI объемом 1,4 литра мощностью 100 л. с. Данная силовая установка широко известна по моделям Kia Rio и Hyundai Solaris, что упрощает поиск запчастей и обслуживание в сервисах.

Базовый набор опций для версии за 1,21 млн рублей включает:

  • однозонный климат-контроль;
  • мультимедиа с сенсорным экраном и камеру заднего вида с парктрониками;
  • кожаный мультируль;
  • датчики давления в шинах и датчик света;
  • обогрев зеркал и заднего стекла;
  • 15-дюймовые литые диски.

Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что использование проверенного двигателя MPI снижает эксплуатационные риски, однако покупателям стоит учитывать отсутствие официальной гарантии производителя при параллельном импорте.

Региональное ценообразование

Стоимость Kia KX1 демонстрирует значительный разброс в зависимости от логистики и статуса поставки. Самые низкие цены зафиксированы во Владивостоке (от 1,21 млн рублей под заказ). В Красноярске стоимость заказа составляет около 1,4 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 1,43 млн рублей. В Омске и Тюмени стартовые цены поднимаются до 1,5 млн рублей.

Автомобили, находящиеся в наличии на складах дилеров или у частных лиц, стоят дороже:

  • Красноярск: от 1,5 млн до 1,55 млн рублей;
  • Ростов-на-Дону: 1,645 млн рублей;
  • Магнитогорск: 1,75 млн рублей;
  • Иркутск: 1,78 млн рублей;
  • Киров и Тюмень: 1,8 млн рублей;
  • Москва: 2,35 млн рублей.

Для сравнения: цена нового кроссовера в Китае начинается от 55 900 юаней (около 660 тыс. рублей), что подчеркивает высокую наценку посредников и расходы на логистику.

Рыночный контекст

По цене базового заказа во Владивостоке Kia KX1 конкурирует с топовыми версиями LADA Granta. Лифтбек в максимальной комплектации стоит 1,324 млн рублей, кросс-лифтбек — 1,391 млн рублей, а универсал Granta Cross достигает 1,371 млн рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто указывает, что высокая волатильность цен в разных городах объясняется разной глубиной логистических цепочек и отсутствием единого официального импортера, который мог бы стабилизировать стоимость модели на всей территории страны.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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