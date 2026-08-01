Буханка теперь официально: УАЗ отказался от старого названия и готовит новые планы

Ульяновский автозавод официально заменяет техническое обозначение СГР ("Старый грузовой ряд") на общепринятое название "Буханка". Изменения уже вступили в силу для большинства маркетинговых и коммуникационных материалов компании, а процесс регистрации товарного знака в Роспатенте запущен.
С 31 июля новое наименование используется в основном информационном поле бренда. При этом в технической документации сохранятся прежние модельные индексы — это необходимо для соблюдения норм сертификации и учета автомобилей.
Под брендом "Буханка" выпускаются следующие версии:
Стоимость автомобилей 2026 года выпуска составляет от 1 640 000 до 1 940 000 рублей.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что переход на "народное" название в официальных документах упрощает позиционирование модели, однако итоговое влияние на продажи будет зависеть от технических обновлений и ценовой политики завода.
В 2025 году завод внедрил бесшумные ограничители дверей для всего семейства. Новый стопорный механизм фиксирует дверь в открытом положении, исключая резкие звуки при работе с автомобилем и защищая кузов от ударов в узких пространствах.
Параллельно УАЗ изучает возможность поставок классических моделей на рынок Демократической Республики Конго (ДРК), где отмечен интерес к автомобилям "Буханка" и "Хантер".
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.