Toyota Probox вернулся на рынок России: гибрид из Японии оказался дешевле LADA Largus

Новые универсалы Toyota Probox появились в предложениях компаний-посредников на Дальнем Востоке. Стоимость переднеприводного гибрида под заказ начинается от 1,31 млн рублей, что делает его дешевле некоторых модификаций LADA Largus.

Фото: Own work by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Probox

Ценовая разница и комплектации

В Японии стоимость Probox стартует от 1,9 млн иен (около 950 тыс. рублей). В России цена возрастает из-за логистики и таможенных платежей. Во Владивостоке переднеприводная гибридная версия доступна от 1,31 млн рублей, в Хабаровске аналогичный вариант предлагают за 1,325 млн рублей.

Полноприводный Probox с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра (109 л. с.) и чугунным блоком цилиндров оценивается минимум в 1,43 млн рублей. Максимальная стоимость зафиксирована на уровне 1,95 млн рублей за автомобиль с адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе, мультирулем и камерой заднего вида.

Для сравнения: новый пятиместный LADA Largus с двигателем мощностью 90 л. с. стоит от 1,587 млн рублей, а версия с мотором на 106 л. с. достигает 1,842 млн рублей.

Технические особенности

Гибридная силовая установка Probox сочетает бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,5 литра (74 л. с.) и электромотор мощностью 61 л. с. Модель характеризуется высокой консервативностью: автомобиль выпускается 24 года без смены поколений.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что появление новых машин из Японии через посредников часто связано с поиском альтернатив в сегменте коммерческого транспорта, где потребитель сравнивает стоимость владения и ликвидность импортных моделей с официальными предложениями российских брендов.

Последние значимые обновления модели произошли в 2014 году (изменение экстерьера, интерьера и двигателей) и в 2024 году с запуском гибридной версии. В настоящее время на рынке представлено около десяти таких автомобилей, большинство из которых требуют заказа через Владивосток.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто