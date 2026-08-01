Toyota Probox вернулся на рынок России: гибрид из Японии оказался дешевле LADA Largus

Новые универсалы Toyota Probox появились в предложениях компаний-посредников на Дальнем Востоке. Стоимость переднеприводного гибрида под заказ начинается от 1,31 млн рублей, что делает его дешевле некоторых модификаций LADA Largus.
В Японии стоимость Probox стартует от 1,9 млн иен (около 950 тыс. рублей). В России цена возрастает из-за логистики и таможенных платежей. Во Владивостоке переднеприводная гибридная версия доступна от 1,31 млн рублей, в Хабаровске аналогичный вариант предлагают за 1,325 млн рублей.
Полноприводный Probox с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра (109 л. с.) и чугунным блоком цилиндров оценивается минимум в 1,43 млн рублей. Максимальная стоимость зафиксирована на уровне 1,95 млн рублей за автомобиль с адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе, мультирулем и камерой заднего вида.
Для сравнения: новый пятиместный LADA Largus с двигателем мощностью 90 л. с. стоит от 1,587 млн рублей, а версия с мотором на 106 л. с. достигает 1,842 млн рублей.
Гибридная силовая установка Probox сочетает бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,5 литра (74 л. с.) и электромотор мощностью 61 л. с. Модель характеризуется высокой консервативностью: автомобиль выпускается 24 года без смены поколений.
Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что появление новых машин из Японии через посредников часто связано с поиском альтернатив в сегменте коммерческого транспорта, где потребитель сравнивает стоимость владения и ликвидность импортных моделей с официальными предложениями российских брендов.
Последние значимые обновления модели произошли в 2014 году (изменение экстерьера, интерьера и двигателей) и в 2024 году с запуском гибридной версии. В настоящее время на рынке представлено около десяти таких автомобилей, большинство из которых требуют заказа через Владивосток.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.