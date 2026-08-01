Неожиданный лидер года: китайский Voyah Free оставил позади Tank, Audi и BMW на рынке премиум-авто

Китайский кроссовер Voyah Free стал лидером российского рынка автомобилей премиум-класса по итогам первого полугодия 2026 года. Модель заняла первое место в сегменте, обойдя предыдущего лидера — внедорожник Tank 300.

Фото: voyah-avilon.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Voyah Free Sport+

Согласно данным АО "ППК", которые приводит агентство "Автостат", объем продаж Voyah Free за шесть месяцев составил 6,2 тысячи единиц. Второе место с результатом 4 449 машин занял Tank 300. Третьим в рейтинге оказался Audi Q5 — его приобрели 3 090 покупателей.

Остальная часть первой десятки распределилась следующим образом:

BMW X3 — 2 433 шт.

Exeed RX — 2 148 шт.

Hongqi HS3 — 2 021 шт.

Tank 500 — 1 909 шт.

Zeekr 9X — 1 820 шт.

Exeed TXL — 1 768 шт.

Exeed VX — 1 627 шт.

Суммарный спрос на премиальный сегмент вырос: с января по июнь дилеры реализовали 61,1 тысячи автомобилей. Это на 30% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что смена лидера в премиум-сегменте часто отражает изменение потребительских предпочтений между разными типами кузовов и брендами, однако для окончательного вывода о тренде нужно анализировать динамику спроса поквартально.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто