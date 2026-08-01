Бензиновая бомба в багажнике: как перевозка канистры может лишить вас водительских прав на 6 месяцев

Очереди на АЗС и перебои с топливом на популярных маршрутах заставляют российских водителей возить с собой запас бензина. Однако обычная канистра в багажнике может превратиться в бомбу замедленного действия, если не соблюдать правила пожарной безопасности и нормы законодательства.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Канистра с бензином в багажнике

Риски перевозки и требования к таре

Бензин — крайне летучее и легковоспламеняющееся вещество. В летний период, когда салон и багажник автомобиля на солнце прогреваются до критических температур, давление паров внутри емкости возрастает. Если канистра имеет микротрещины или крышка прилегает неплотно, горючие испарения моментально заполняют пространство. В такой ситуации любая искра от неисправной проводки или сигареты приведет к объемному взрыву.

"Главная ошибка — использование пластиковых бутылок из-под напитков. Бензин агрессивен, он размягчает обычный пластик, что ведет к деформации и утечке. Кроме того, такая тара накапливает статическое электричество, которое может спровоцировать искру при откручивании пробки", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Для безопасной транспортировки подходят только специализированные емкости из стали, алюминия или особого бензостойкого пластика с антистатическими свойствами. На корпусе обязательно должна быть маркировка: надписи "ГСМ", petrol или знаки соответствия стандартам ООН. Важно надежно фиксировать канистру в багажнике, чтобы она не перемещалась при резком торможении или на поворотах.

Штрафы и юридические тонкости

Многие водители не подозревают, что перевозка топлива регулируется правилами транспортировки опасных грузов. Если инспектор ГИБДД обнаружит нарушения — например, подтекающую тару или использование непредназначенных для бензина емкостей — последствия будут серьезными. Согласно КоАП РФ (статья 12.21.2, часть 1), за нарушение правил перевозки опасных грузов предусмотрен штраф в размере от 2000 до 2500 рублей.

"Закон достаточно суров: в ряде случаев инспектор может квалифицировать нарушение так, что водителю будет грозить лишение прав на срок от четырех до шести месяцев. Это касается ситуаций, когда условия перевозки создают реальную угрозу окружающим", — предупредил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Лимиты на объем и правила заправки

Для частных лиц установлен предел: в одном легковом автомобиле можно перевозить не более 240 литров топлива в канистрах. При этом объем одной емкости не должен превышать 60 литров. Важно помнить, что даже самую качественную тару нельзя заполнять "под горлышко". При нагревании бензин расширяется, поэтому необходимо оставлять около 5% свободного объема для воздушной подушки.

Даже если ваша канистра соответствует всем стандартам, на АЗС могут отказать в заправке. Внутренние инструкции многих сетей запрещают налив топлива в пластиковую тару, даже специализированную, из-за опасений по поводу статического электричества. В таком случае спорить с персоналом бесполезно — это вопрос внутренней политики безопасности компании.

"Помимо безопасности самой тары, стоит помнить о ресурсе двигателя. Долгое хранение бензина в канистре приводит к его окислению и потере октанового числа, что особенно критично для современных форсированных моторов", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Нюансы поездок за границу

Если ваш маршрут лежит за пределы России, наличие канистры может стать проблемой на таможне. Российские пограничники выпустят машину с запасом топлива, но правила въезда в сопредельные страны сильно разнятся. В некоторых государствах разрешено ввозить не более 10 литров бензина вне бака, а где-то провоз топлива в канистрах запрещен вовсе. Учитывая, что на рынке китайских автомобилей появляется все больше моделей с большим расходом, вопрос дозаправки в пути становится крайне актуальным.

Параметр Требование / Ограничение Максимальный объем на авто 240 литров (в канистрах) Объем одной емкости Не более 60 литров Штраф за нарушение 2000 — 2500 рублей Заполнение тары До 95% (запас на расширение)

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать пластиковую канистру на заправке? Только если она имеет специальную маркировку, разрешающую хранение нефтепродуктов. Однако сотрудники АЗС имеют право отказать в наливе, ссылаясь на свои инструкции. Сколько бензина можно везти без риска лишения прав? В России лимит для физлиц составляет 240 литров. Превышение этой нормы может быть расценено как коммерческая перевозка опасного груза без лицензии. Нужно ли учитывать бензин в баке при подсчете лимита? Нет, топливо, находящееся в штатном бензобаке автомобиля, в установленный лимит 240 литров не включается. Что делать, если канистра начала пахнуть в салоне? Немедленно остановиться, проветрить салон и проверить герметичность крышки. Эксплуатация авто с парами бензина в салоне смертельно опасна.

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