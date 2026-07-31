Главный победитель китайской гонки найден: новый лидер оставил Chery и Geely позади

Доля китайских автомобилей в российском автопарке впервые превысила 7%. По данным агентства "Автостат", на 1 июля 2026 года общее число зарегистрированных машин из КНР достигло 3,43 млн единиц, что составляет 7,2% от всего состава транспортных средств в стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Голубой Haval Jolion

Лидеры рынка и массовые модели

Наибольшим присутствием обладает бренд Haval: на него приходится около 20% всего китайского сегмента или 690,2 тыс. автомобилей. Второе место занимает Chery (662,5 тыс.), третье — Geely (576 тыс.). Также в первую пятерку по количеству машин вошли Changan (270,9 тыс.) и Lifan (151,3 тыс.). Отметку в 100 тыс. зарегистрированных экземпляров преодолели марки Great Wall (137,4 тыс.), Exeed (136,1 тыс.) и Omoda (133,7 тыс.).

Среди конкретных моделей самым массовым стал кроссовер Haval Jolion — 275,4 тыс. единиц. Превысили порог в 100 тыс. штук следующие модели:

Chery Tiggo 7 Pro Max (132,1 тыс.);

Geely Monjaro (122,5 тыс.);

Geely Coolray (113,6 тыс.);

Haval F7 (105,4 тыс.);

Omoda C5 (104,9 тыс.);

Chery Tiggo 4 Pro (102,6 тыс.).

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что рост доли китайских брендов в общем парке неизбежно ведет к изменению структуры нагрузки на сервисную инфраструктуру, так как парк этих машин теперь представлен не только новыми авто, но и техникой, выходящей из периода первой гарантии.

Эксплуатация и обслуживание

Рост количества автомобилей сопровождается увеличением обращений в сервисные центры. В первой половине 2026 года число визитов владельцев китайских машин на СТО выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 38,2 тыс. до 25,3 тыс. штук.

Резкое увеличение числа визитов на СТО может быть связано как с общим количественным ростом парка, так и с накопленным износом первых массовых партий китайских авто, которые начали активно закупать несколько лет назад", — отметил аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто