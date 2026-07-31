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Новый соперник ворвется в битву пикапов: Sinotruk S7 с дизелем и 4×4 готовят к старту в России

Авто

На российской премьере представлен пикап Sinotruk S7 с дизельным двигателем и полным приводом. Официальный старт продаж и массового производства запланирован на осень 2026 года, заявленная цена — около 3,2 млн рублей. На данном этапе речь идёт об объявлении планах, а не о наличии автомобилей на складах дилеров.

Sinotruk Bolden
Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Sinotruk Bolden

Что известно о технической части

По данным производителя, S7 позиционируется как современный пикап с высокой проходимостью, рассчитанный на сложные климатические и дорожные условия. В пресс-материалах упоминаются дизельная силовая установка, полный привод, улучшенная по сравнению с предыдущими моделями эффективность и сниженный расход топлива. Конкретные параметры двигателя (объём, мощность, крутящий момент), тип коробки передач, габариты кузова и грузоподъёмность в материале не раскрыты. Также не сообщается, пройдёт ли модель сертификацию по облегчённой схеме или полному циклу ОТТС/СБКТС, что влияет на сроки допуска к продаже.

Дилерская сеть и сервис

Компания заявляет о планах по открытию дилерских центров по всей России к моменту запуска продаж. Для нового бренда в сегменте пикапов это критически важный пункт: без готовой сети сервиса и запаса запчастей эксплуатировать такой автомобиль коммерческим структурам и частным лицам рискованно. Статус "планируется открытие" не гарантирует, что к осени сеть будет функционировать в полном объёме.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что цена 3,2 млн рублей помещает Sinotruk S7 в конкурентное поле с устоявшимися игроками вроде Great Wall Wingle, JAC T8 Pro и Foton Tunland, у которых уже есть история продаж, сервисная база и понятная остаточная стоимость. Для новинки ключевым фактором успеха станет не столько стартовая цена, сколько скорость развёртывания постпродажного обслуживания и прозрачность гарантийных обязательств.

Что остаётся за кадром

В опубликованной информации нет сведений о комплектациях, системах безопасности (ESP, подушки, помощники), внутреннем шумоизоляции, материалах салона и гарантийных условиях. Для покупателя, готовящегося к заказу осенью, основными рисками остаются: возможный сдвиг сроков запуска, итоговая цена в прайс-листе дилера (часто выше пресс-релизной), доступность тест-драйвов и реальные сроки поставки запчастей.

Практический вывод: пока это заявление намерений с ориентировочной ценой. Конкретное решение о покупке имеет смысл принимать не ранее открытия заказов в дилерских центрах, изучения полной технической спецификации и условий гарантии.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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