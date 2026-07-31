Гибридный Haval H6 получил сертификат для продаж в Казахстане и странах ЕАЭС

Гибридный кроссовер Haval H6 в версии PHEV получил ОТТС (одобрение типа транспортного средства) в Казахстане. Документ выдан на имя завода Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (AMMKZ), где модель будет собираться наряду с бензиновыми H6, Jolion, H5, H9, M6 и H6 GT. ОТТС действует до июля 2029 года и открывает путь к массовым продажам не только в Республике Казахстан, но и в других странах ЕАЭС — Армении, Беларуси, Кыргызстане и России.

Фото: commons.wikimedia.org by Chanokchon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Haval h6

Что означает сертификация для ЕАЭС

Получение ОТТС — обязательный этап перед запуском серийных поставок на таможенном союзе. Он подтверждает соответствие конструкции техническим регламентам Таможенного союза. Однако сам по себе документ не равносилен старту продаж: решением о вводе модели на конкретный национальный рынок, ценах и сроках располагает импортёр-дистрибьютор. Для России официального заявления о запуске Haval H6 PHEV на данный момент нет.

Бензиновое четвёртое поколение Haval H6 дебютировало в Казахстане в декабре 2025 года по ценам 12,39-15,29 млн тенге (около 2,1-2,55 млн рублей по текущему курсу). Появление гибрида расширит линейку версией с подзаряжаемой батареей, чего не было в стартовом ассортименте.

Техническая база: последовательно-параллельный PHEV

В сертифицированной конфигурации используется 1,5-литровый двигатель GW4B15M (150 л. с., 240 Нм) с циклом Миллера и степенью сжатия 10,9:1, рассчитанный на АИ‑92. Трансмиссия DHT интегрирует электромотор. Есть две схемы привода:

Передний привод: электромотор 177 л. с., суммарная мощность 326 л. с., крутящий момент 540 Нм.

электромотор 177 л. с., суммарная мощность 326 л. с., крутящий момент 540 Нм. Полный привод: два электромотора 109 и 204 л. с., суммарно 364 л. с. и 760 Нм.

В обоих случаях установлена железо-фосфатная (LFP) тяговая батарея ёмкостью 19,09 кВт·ч. Заявленный электрический пробег по циклу NEDC — 106 км (передний) и 100 км (полный). Расход бензина на разряженном аккумуляторе — 5,0 и 5,3 л/100 км соответственно. Допустимая масса прицепа с тормозами — 1,5 т при любом приводе. Габариты: 4703x1886x1730 мм, колёсная база 2738 мм.

Локализация и рыночный контекст

Сборка на AMMKZ — продолжение стратегии локализации Haval в Казахстане. Завод в Астане уже обеспечивает полный цикл от штамповки до покраски и сборки для основных моделей бренда. Это снижает тарифные и логистические издержки по сравнению с импортом из Китая и создаёт прецедент для аналогичных решений в других странах союза.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что наличие ОТТС на гибридном H6 у производителя, уже локализовавшем бензиновую линейку, существенно сокращает временные и административные барьеры для входа на рынки ЕАЭС. Однако конечная цена в России будет зависеть от таможенных платежей, курсовых разниц и маркетинговой политики дистрибьютора, а не только от себестоимости сборки в Астане.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто