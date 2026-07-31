Почти 600 сил и шесть мест: новый гибридный флагман Wey V9X готовится выйти в Россию

На российский рынок выходит подключаемый гибрид Wey V9X мощностью 598 л. с. Старт продаж кроссовера от дочернего бренда SAIC Motor запланирован на осень.

Фото: commons.wikimedia.org by Poprace, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Wey V9X

Автомобиль построен на базе гибридной силовой установки, объединяющей бензиновый двигатель и электромотор. Суммарная мощность системы достигает 598 л. с., что позволяет модели претендовать на премиальный сегмент рынка.

Внутри V9X реализована шестиместная компоновка салона. Техническое оснащение включает интеллектуальные дисплеи и системы автоматизации управления, которые интегрированы в общую электронную архитектуру автомобиля.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что ставка на подключаемые гибриды в премиум-классе позволяет производителю обойти ограничения по инфраструктуре зарядных станций, предлагая при этом динамику электромобиля и автономность ДВС.

Модель будет доступна в нескольких комплектациях с разным уровнем оснащения. Точный перечень опций для каждой версии и итоговые цены будут объявлены к началу продаж.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто