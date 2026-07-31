Почти 600 сил и шесть мест: новый гибридный флагман Wey V9X готовится выйти в Россию

На российский рынок выходит подключаемый гибрид Wey V9X мощностью 598 л. с. Старт продаж кроссовера от дочернего бренда SAIC Motor запланирован на осень.
Автомобиль построен на базе гибридной силовой установки, объединяющей бензиновый двигатель и электромотор. Суммарная мощность системы достигает 598 л. с., что позволяет модели претендовать на премиальный сегмент рынка.
Внутри V9X реализована шестиместная компоновка салона. Техническое оснащение включает интеллектуальные дисплеи и системы автоматизации управления, которые интегрированы в общую электронную архитектуру автомобиля.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что ставка на подключаемые гибриды в премиум-классе позволяет производителю обойти ограничения по инфраструктуре зарядных станций, предлагая при этом динамику электромобиля и автономность ДВС.
Модель будет доступна в нескольких комплектациях с разным уровнем оснащения. Точный перечень опций для каждой версии и итоговые цены будут объявлены к началу продаж.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.