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1100 километров без остановки и почти 500 лошадиных сил: новый внедорожник приехал в Россию

Авто

Шестиместный гибридный внедорожник Exlantix ET8 бренда Esteo стал доступен для заказа в России с 10 июля. Рекомендованная цена — 7 490 000 рублей, однако включение модели в государственную программу льготного кредитования для автомобилей на новых источниках энергии (NEV) снижает эффективную стоимость для покупателя на 925 000 рублей за счёт госсубсидии. Главной особенностью новинки является последовательная гибридная схема REEV: 1,5‑литровый турбомотор работает исключительно как генератор для электродвигателя и зарядки тяговой батареи.

Женщина-продавец в автосалоне
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина-продавец в автосалоне

Силовая установка и запас хода

Суммарная мощность составляет 469 л. с., крутящий момент — 634 Н·м. Максимальная скорость заявлена на уровне 199 км/ч. Тяговая батарея литий‑железо‑фосфатной химии (LiFePO4) ёмкостью 40 кВт·ч обеспечивает запас хода по электричеству 180 км (цикл измерений не указан, как правило, для китайского рынка это CLTC). С полным бензобаком объёмом 67 л суммарный запас хода превышает 1100 км. Производитель заявляет удельную расход топлива генератором 3,7 кВт·ч на 1 литр, что позволяет поддерживать высокую скорость даже при разряженной батарее. Зарядка постоянным током до 75 кВт и переменным током поддерживается.

Безопасность и архитектура кузова

Кузов Bedrock Body 2.0 на 88% состоит из высокопрочной стали и алюминия. Шестимерная система защиты энергоуправления дополняется 10 подушками безопасности, включая боковые шторки для всех трёх рядов и отдельную шторку для третьего ряда. Активная безопасность представлена более чем 20 системами: адаптивный круиз‑контроль с удержанием полосы до 160 км/ч, автоматическое экстренное торможение с распознаванием пешеходов и малогабаритного транспорта, контроль слепых зон, мониторинг усталости, автоматическая и дистанционная парковка, движение задним ходом по траектории. Батарея защищена по стандарту IP68, имеет 12 слоёв защиты и отключается за 2 миллисекунды при столкновении.

Ходовая часть

Полный привод с интеллектуальным распределением момента, передняя двухрычажная и задняя многорычажная подвеска с гидравлическими амортизаторами и системой непрерывного управления подвеской (CDC) позволяют менять жёсткость под стиль вождения.

Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что схема REEV с LFP‑батареей и генератором 1,5 л технически зрела и хорошо подходит для российских расстояний: отсутствие механической связи двигателя с колёсами упрощает трансмиссию, а литий‑железо‑фосфатная химия снижает риск термического разгона и лучше переносит циклы глубокого разряда в холодный период.

Автоэксперт Игорь Моржаретто указывает, что итоговая цена после субсидии — около 6,56 млн рублей — ставит ET8 в прямую конкуренцию с лидерами сегмента больших гибридных кроссоверов. Однако реальная привлекательность будет зависеть от скорости развёртывания сервисной сети Esteo и подтверждения заявленных расходов и запасов хода в российских климатических условиях.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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