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Гибридный внедорожник M-Hero II готовится к выходу на российский рынок

Авто

Гибридный внедорожник M-Hero M817 выходит на российский рынок под названием M-Hero II. В настоящий момент модель проходит процедуру сертификации, что является необходимым этапом перед началом массовых продаж в России и странах ЕАЭС.

M Hero M817
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
M Hero M817

ООО "Дунфэн Мотор Рус" уже оформило несколько сертификатов соответствия на автомобиль китайской сборки с параллельной гибридной системой. Эти документы действительны до конца июля 2030 года. Оформление данных бумаг позволяет компании перейти к следующей стадии — получению одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что сертификаты соответствия подтверждают базовое соответствие автомобиля техническим регламентам, однако именно ОТТС станет финальным юридическим пропуском для легального импорта и реализации модели через дилерскую сеть.

Технические параметры M-Hero II

M-Hero M817 разработан премиальным суббрендом Mengshi государственной компании Dongfeng. Модель представляет собой рамный внедорожник с пятью посадочными местами. Габариты автомобиля составляют 5100×1998×1919 мм при колесной базе 3005 мм.

Параметр Значение
Дорожный просвет 237 мм
Снаряженная масса 2863-3008 кг
Полная масса 3490 кг
Объем топливного бака 84 л

Силовая установка представлена несколькими вариантами. Базовая версия объединяет 1,5-литровый турбомотор с двумя электродвигателями (687 л. с., 848 Нм). Модификация с 2-литровым двигателем выдает 813 л. с. и 1175 Нм. Топовая версия Ultra обладает мощностью 972 л. с. и крутящим моментом 1241 Нм, что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4,2 секунды.

Для питания электросистемы предусмотрены батареи емкостью 31,7, 51,9 и 62,5 кВт·ч. Запас хода на электротяге по циклу CLTC составляет от 140 до 301 км. В гибридном режиме общий пробег может достигать 1465 км.

"Вывод на рынок гибридной версии M-Hero II расширяет предложение в сегменте тяжелых внедорожников. Использование параллельной гибридной схемы позволяет сочетать высокую мощность электромоторов с автономностью ДВС, что критически важно для эксплуатации в условиях российского бездорожья", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Конкретные модификации и итоговая стоимость M-Hero II для российского рынка пока не определены. Для сравнения, флагманская модель M-Hero I (M-917), уже представленная в России, продается в диапазоне от 7,99 млн до 17,14 млн рублей.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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