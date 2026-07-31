Знаменитый бренд возвращает лидерство: японский минивэн обрушил цены на семейные авто в России

На российском рынке через параллельный импорт появились семиместные компактвэны Toyota Veloz. Стоимость автомобилей с учетом доставки и оформления начинается от 2,45 млн рублей, что делает их дешевле большинства официально продаваемых трехрядных моделей из Китая.
Поставки осуществляются преимущественно из ОАЭ, где цена автомобиля стартует от 1,78 млн рублей по текущему курсу. В России стоимость зависит от города поставки и наличия машины на складе:
Для сравнения, официальные семиместные кроссоверы из КНР стоят дороже: Geely Okavango — от 3,77 млн рублей, Jetour X90 Plus — от 3,96 млн рублей, а Chery Tiggo 9 — от 3,98 млн рублей.
В Россию в основном завозят версию GX. Модель оснащена передним приводом, вариатором и бензиновым двигателем объемом 1,5 литра с атмосферным впуском, выдающим 106 л.с.
Комплектация включает:
Автоаналитик Игорь Моржаретто отмечает, что разброс цен между заказным привозом и автомобилями в наличии обусловлен рисками импортера, затратами на хранение и разной степенью уплаты утилизационного сбора.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.