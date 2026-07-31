Знаменитый бренд возвращает лидерство: японский минивэн обрушил цены на семейные авто в России

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Авто

На российском рынке через параллельный импорт появились семиместные компактвэны Toyota Veloz. Стоимость автомобилей с учетом доставки и оформления начинается от 2,45 млн рублей, что делает их дешевле большинства официально продаваемых трехрядных моделей из Китая.

Toyota Veloz
Фото: commons.wikimedia.org by Ethan Llamas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Veloz

Ценообразование и доступность

Поставки осуществляются преимущественно из ОАЭ, где цена автомобиля стартует от 1,78 млн рублей по текущему курсу. В России стоимость зависит от города поставки и наличия машины на складе:

  • Заказ «под ключ» в Омске: от 2,45 млн рублей.
  • Поставка в Новосибирске и Кемерово (с учетом льготного утильсбора для первого владельца): около 2,5 млн рублей.
  • Предложения во Владивостоке, Твери, Ярославле и Самаре: до 2,78 млн рублей.
  • Машины в наличии: от 3,3 млн рублей (Самара) до 4,14 млн рублей (Тюмень).

Для сравнения, официальные семиместные кроссоверы из КНР стоят дороже: Geely Okavango — от 3,77 млн рублей, Jetour X90 Plus — от 3,96 млн рублей, а Chery Tiggo 9 — от 3,98 млн рублей.

Технические характеристики и оснащение

В Россию в основном завозят версию GX. Модель оснащена передним приводом, вариатором и бензиновым двигателем объемом 1,5 литра с атмосферным впуском, выдающим 106 л.с.

Комплектация включает:

  • мультифункциональный руль с кожаной отделкой;
  • комбинированную обивку сидений и климат-контроль;
  • сенсорный дисплей медиасистемы и камеру заднего вида с парктрониками;
  • светодиодную оптику, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя;
  • обогрев зеркал и заднего стекла.

Автоаналитик Игорь Моржаретто отмечает, что разброс цен между заказным привозом и автомобилями в наличии обусловлен рисками импортера, затратами на хранение и разной степенью уплаты утилизационного сбора.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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