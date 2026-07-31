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Импорт легковых шин из Китая в Россию обновил исторический максимум

Авто

В июне 2026 года объем импорта легковых шин из Китая в Россию достиг исторического максимума за весь период ведения статистики с 2015 года. По данным китайской таможни, за месяц в страну ввезли 2,99 млн покрышек на сумму $85 млн.

Автомобильные шины
Фото: Own work by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобильные шины

Текущие показатели демонстрируют двукратный рост как в штуках, так и в деньгах по сравнению с июнем прошлого года. Относительно мая прирост составил 1,8 раза по количеству изделий и 1,9 раза по стоимости. Суммарно за первое полугодие 2026 года импорт достиг 12,7 млн шин ($322 млн), что на 60% больше в штуках и на 40% выше в денежном выражении против аналогичного периода 2025 года.

Причины всплеска и риски рынка

Аномальный рост поставок связывают с двумя факторами. Первый — запуск в мае защитного расследования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в отношении легковых шин из стран ЕАЭС. Импортеры могли начать массово закупать товар, чтобы создать запасы до возможного введения ограничений. Второй фактор — выгодный валютный курс, который увеличивает маржинальность бюджетных китайских покрышек.

На текущий момент доля КНР составляет около 75% всех поставок, при этом основной объем приходится на дешевый сегмент. Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что столь резкий скачок может привести к затовариванию складов, когда предложение значительно превысит реальный спрос покупателей.

Для российских производителей такая динамика создает избыточное давление. В компании Ikon Tyres заявили о критическом уровне импорта, который подрывает позиции локальных заводов.

Перспективы регулирования

В апреле крупные участники рынка уже направили обращение в ЕЭК с просьбой ограничить поток китайских шин. Если защитное расследование подтвердит нанесение ущерба отрасли, импорт могут обложить пошлиной в размере около 30%.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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