Покупка мечты превращается в ловушку: вскрылась схема, которая делает машины "моложе"

Покупатели автомобилей с пробегом в Восточной Европе переплачивают в среднем 26% от реальной стоимости машины из-за манипуляций с одометром. Согласно отчету carVertical, основанному на проверке почти 900 тысяч транспортных средств в 2025 году, регион стал зоной повышенного риска: здесь фиксируется и наибольшая частота скручивания пробега, и максимальный объем "стертых" километров.

Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Панель автомобиля

География обмана: от Балтии до Центральной Европы

Лидером по доле автомобилей со скрученным пробегом стала Латвия — вмешательство выявлено у 10,79% проверенных машин. В этой стране средний объем сброса составляет 102 435 км. Высокие показатели зафиксированы также в Литве (6,96%) и Эстонии (5,92%).

В других странах региона ситуация следующая:

Румыния — 7,54%;

Венгрия — 5,3%;

Болгария — 4,8%;

Сербия — 4,05%.

Для сравнения: в Западной Европе риски ниже. В Германии доля таких машин составляет 1,99%, во Франции — 2,46%, в Бельгии — 2,12%, а в Швейцарии — 1,63% (при среднем сбросе пробега 51 845 км).

Автомобильный инженер Александр Громов поясняет, что низкий процент в Польше (3,67%) или Чехии (3,91%) может быть обманчив. Из-за огромного объема вторичного рынка в этих странах абсолютное количество машин с некорректным пробегом может превышать показатели балтийских государств.

Технические особенности и риски

Данные carVertical за период с января 2024 по март 2026 года показывают, что владельцы дизельных двигателей чаще становятся жертвами манипуляций, чем владельцы бензиновых авто. Это особенно заметно в Германии: у дизелей доля "перекрученных" экземпляров составляет 2% (средний сброс — 84 тыс. км), тогда как у бензиновых — 1,7% (сброс на 50 тыс. км). В Португалии разрыв еще сильнее: 4,6% против 3,6% соответственно.

Особый риск представляют трансграничные сделки. Километраж корректируют чаще всего непосредственно перед перепродажей автомобиля в другую страну.

"Скрученный пробег — это не только финансовые потери при покупке, но и скрытый технический риск. Покупатель не знает реального износа узлов, что ведет к преждевременным поломкам трансмиссии или двигателя, которые по регламенту должны были быть обслужены гораздо раньше", — отметил специалист по эксплуатации и техническому состоянию автомобилей Александр Громов.

Экспертная проверка: специалист по эксплуатации и техническому состоянию автомобилей Александр Громов