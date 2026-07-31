Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От Дербента до Магаса: маршрут по Северному Кавказу, который удивит даже опытных туристов
Старый черный нагар исчезает без усилий: простой аптечный способ возвращает чугунной посуде чистоту
Логистика ускоряется: между Китаем и Россией запустили новый регулярный маршрут доставки
Билеты в Питер стали ошибкой: прокуратура потребовала суровый запрет на бизнес для Чекалиной
Импорт легковых шин из Китая в Россию обновил исторический максимум
Хотите похудеть без бега? Эти правила ходьбы помогут быстрее запустить процесс сжигания жира
Россия ввела 22 новых аэровокзальных комплекса за последние пять лет
Небо готовит редкое зрелище: сразу пять планет окажутся в центре внимания уже в августе
Никаких поблажек ради славы: дочь Юлии Пересильд выбрала путь, который потребует жертв

Легенда бездорожья снова здесь: любимый рамный внедорожник вернули в Россию через восточные границы

Авто

Семиместный рамный внедорожник Toyota Fortuner вернулся на российский рынок через частные заказные поставки из Объединенных Арабских Эмиратов. Стоимость автомобиля "под ключ" в зависимости от региона варьируется от 4,46 млн до почти 5 млн рублей за базовую версию.

Toyota Fortuner
Фото: commons.wikimedia.org by Ahadika9054, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Fortuner

Ценовая разница и логистика

Финальная стоимость машины в России складывается из цены в ОАЭ (где она начинается от 128 900 дирхам или примерно 2,8 млн рублей), расходов на транспортировку и таможенного оформления. Из-за разницы в логистике и региональных наценках итоговая сумма существенно меняется:

  • Минимальный порог: от 4,46 млн рублей (Благовещенск) до 4,5 млн рублей (Владивосток, Рязань, Ярославль).
  • Средний сегмент: 4,65 млн рублей (Омск, Новосибирск) и 4,75 млн рублей (Воронеж).
  • Верхний порог заказов: от 4,8 млн рублей (Москва, Казань, Иркутск, Кемерово) до 4,95 млн рублей (Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень). В Краснодаре и Самаре цена приближается к 5 млн рублей.

Автомобили, которые уже находятся в наличии на онлайн-площадках Москвы, стоят дороже — от 5,1 до 5,5 млн рублей.

Технические характеристики и оснащение

Большинство заказных моделей поставляются с дизельным двигателем 2GD-FTV объемом 2,4 литра (150 л. с.), что позволяет использовать льготный утилизационный сбор. Силовая установка работает в паре с шестиступенчатым автоматическим трансмиссией и системой полного привода Part-Time (жестко подключаемый передний мост).

В версии Leader V автомобиль оснащен тканевым салоном, раздельной системой климат-контроля с дефлекторами для второго и третьего рядов сидений, мультимедиа с сенсорным экраном, многофункциональным рулем и 18-дюймовыми литыми дисками. Также предусмотрены круиз-контроль и датчики давления в шинах.

В единичных экземплярах встречаются бензиновые версии с атмосферным двигателем 2TR-FE объемом 2,7 литра (166 л. с.), стоимость которых может достигать 5,95 млн рублей.

"Значительный разброс цен между городами объясняется разными схемами доставки и наценками посредников. При выборе заказа из ОАЭ важно учитывать, что дизельный мотор объемом до 3 литров сейчас является наиболее экономически выгодным вариантом с точки зрения утильсбора", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Еда и рецепты
Не черствеют 10 дней: рецепт медовых пряников с одной хитростью опытных кондитеров
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Новости Армении
Армения восстанавливает железные дороги к границам с Турцией и Азербайджаном
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Авто
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Последние материалы
Не только наследство: какие выплаты после смерти пенсионера можно получить, если не пропустить срок
Мышцы перестанут болеть быстрее: простой комплекс растяжки после бега, который стоит попробовать каждому
Эта запеканка рушит все представления о твороге: нежная настолько, что тает быстрее мороженого
Центральная Азия и Азербайджан объединяются для создания общего экономического пространства
Банки начнут передавать данные о картах клиентов в единую систему с сентября 2026 года
Здание бывшего детского приюта в Ярославле продают за 8,8 млн рублей
В Ростове Великом перекроют Советский переулок с 8 по 15 августа из-за съёмок фильма
Архангельская область стала лидером по выплатам от Северной железной дороги
В Уфе ограничат движение транспорта из-за Спартакиады по триатлону
ИИ ушёл в бега: модели Claude самовольно взломали инфраструктуры сторонних организаций
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.