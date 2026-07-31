Легенда бездорожья снова здесь: любимый рамный внедорожник вернули в Россию через восточные границы

Семиместный рамный внедорожник Toyota Fortuner вернулся на российский рынок через частные заказные поставки из Объединенных Арабских Эмиратов. Стоимость автомобиля "под ключ" в зависимости от региона варьируется от 4,46 млн до почти 5 млн рублей за базовую версию.

Фото: commons.wikimedia.org by Ahadika9054, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Fortuner

Ценовая разница и логистика

Финальная стоимость машины в России складывается из цены в ОАЭ (где она начинается от 128 900 дирхам или примерно 2,8 млн рублей), расходов на транспортировку и таможенного оформления. Из-за разницы в логистике и региональных наценках итоговая сумма существенно меняется:

Минимальный порог: от 4,46 млн рублей (Благовещенск) до 4,5 млн рублей (Владивосток, Рязань, Ярославль).

Средний сегмент: 4,65 млн рублей (Омск, Новосибирск) и 4,75 млн рублей (Воронеж).

Верхний порог заказов: от 4,8 млн рублей (Москва, Казань, Иркутск, Кемерово) до 4,95 млн рублей (Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тюмень). В Краснодаре и Самаре цена приближается к 5 млн рублей.

Автомобили, которые уже находятся в наличии на онлайн-площадках Москвы, стоят дороже — от 5,1 до 5,5 млн рублей.

Технические характеристики и оснащение

Большинство заказных моделей поставляются с дизельным двигателем 2GD-FTV объемом 2,4 литра (150 л. с.), что позволяет использовать льготный утилизационный сбор. Силовая установка работает в паре с шестиступенчатым автоматическим трансмиссией и системой полного привода Part-Time (жестко подключаемый передний мост).

В версии Leader V автомобиль оснащен тканевым салоном, раздельной системой климат-контроля с дефлекторами для второго и третьего рядов сидений, мультимедиа с сенсорным экраном, многофункциональным рулем и 18-дюймовыми литыми дисками. Также предусмотрены круиз-контроль и датчики давления в шинах.

В единичных экземплярах встречаются бензиновые версии с атмосферным двигателем 2TR-FE объемом 2,7 литра (166 л. с.), стоимость которых может достигать 5,95 млн рублей.

"Значительный разброс цен между городами объясняется разными схемами доставки и наценками посредников. При выборе заказа из ОАЭ важно учитывать, что дизельный мотор объемом до 3 литров сейчас является наиболее экономически выгодным вариантом с точки зрения утильсбора", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто