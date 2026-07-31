Легенда бездорожья снова здесь: любимый рамный внедорожник вернули в Россию через восточные границы

Семиместный рамный внедорожник Toyota Fortuner вернулся на российский рынок через частные заказные поставки из Объединенных Арабских Эмиратов. Стоимость автомобиля "под ключ" в зависимости от региона варьируется от 4,46 млн до почти 5 млн рублей за базовую версию.
Финальная стоимость машины в России складывается из цены в ОАЭ (где она начинается от 128 900 дирхам или примерно 2,8 млн рублей), расходов на транспортировку и таможенного оформления. Из-за разницы в логистике и региональных наценках итоговая сумма существенно меняется:
Автомобили, которые уже находятся в наличии на онлайн-площадках Москвы, стоят дороже — от 5,1 до 5,5 млн рублей.
Большинство заказных моделей поставляются с дизельным двигателем 2GD-FTV объемом 2,4 литра (150 л. с.), что позволяет использовать льготный утилизационный сбор. Силовая установка работает в паре с шестиступенчатым автоматическим трансмиссией и системой полного привода Part-Time (жестко подключаемый передний мост).
В версии Leader V автомобиль оснащен тканевым салоном, раздельной системой климат-контроля с дефлекторами для второго и третьего рядов сидений, мультимедиа с сенсорным экраном, многофункциональным рулем и 18-дюймовыми литыми дисками. Также предусмотрены круиз-контроль и датчики давления в шинах.
В единичных экземплярах встречаются бензиновые версии с атмосферным двигателем 2TR-FE объемом 2,7 литра (166 л. с.), стоимость которых может достигать 5,95 млн рублей.
"Значительный разброс цен между городами объясняется разными схемами доставки и наценками посредников. При выборе заказа из ОАЭ важно учитывать, что дизельный мотор объемом до 3 литров сейчас является наиболее экономически выгодным вариантом с точки зрения утильсбора", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.