На российском рынке через параллельный импорт появились компактные кроссоверы Chevrolet Trax корейской сборки. Стоимость автомобиля под заказ во Владивостоке начинается от 1,6 млн рублей, тогда как в Москве цена за машину в наличии достигает 3,28 млн рублей.
Разброс цен обусловлен логистикой, уровнем оснащения и статусом поставки. В Южной Корее базовая версия стоит около 1,16 млн рублей (21,55 млн вон), однако итоговая цена в РФ включает расходы на транспортировку и таможенную очистку.
На классифайдах представлены разные варианты исполнения:
Транспортные расходы существенно меняют стоимость. Доставка в Новосибирск поднимает цену минимум до 2,26 млн рублей, в Омске — до 2,38 млн, а в Москве порог входа за машину под заказ пересекает отметку в 3,2 млн рублей.
Все доступные варианты Trax имеют идентичную силовую установку. Автомобиль оснащен турбированным трехцилиндровым двигателем объемом 1,2 литра мощностью 137 л. с. В паре с ним работает шестиступенчатая автоматическая трансмиссия с гидротрансформатором. Привод у всех моделей передний.
Производство модели сосредоточено на заводе GM Changwon в Южной Корее, который выступает глобальным хабом концерна по выпуску компактных кроссоверов.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что при сравнении таких моделей с официальными предложениями (например, Haval Jolion от 2,449 млн или Chery Tiggo 7L от 2,940 млн) покупателю следует учитывать отсутствие заводской гарантии и сложности с сервисным обслуживанием при параллельном импорте.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.