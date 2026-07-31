Неожиданное возвращение: в России появился доступный кроссовер корейской сборки

На российском рынке через параллельный импорт появились компактные кроссоверы Chevrolet Trax корейской сборки. Стоимость автомобиля под заказ во Владивостоке начинается от 1,6 млн рублей, тогда как в Москве цена за машину в наличии достигает 3,28 млн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by OWS Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Chevrolet Trax

Ценообразование и комплектации

Разброс цен обусловлен логистикой, уровнем оснащения и статусом поставки. В Южной Корее базовая версия стоит около 1,16 млн рублей (21,55 млн вон), однако итоговая цена в РФ включает расходы на транспортировку и таможенную очистку.

На классифайдах представлены разные варианты исполнения:

Комплектация 1RS: предлагается от 1,6 млн рублей (под заказ во Владивостоке). Включает кожаный салон, цифровой приборный щиток, сенсорный экран мультимедиа, однозонный климат-контроль и электропривод багажника.

предлагается от 1,6 млн рублей (под заказ во Владивостоке). Включает кожаный салон, цифровой приборный щиток, сенсорный экран мультимедиа, однозонный климат-контроль и электропривод багажника. Комплектация 2RS: стоимость начинается от 2,134 млн рублей. Несмотря на индекс, версия проще по отделке и оснащению — в ней установлена аналоговая панель приборов и дисплей меньшего размера.

стоимость начинается от 2,134 млн рублей. Несмотря на индекс, версия проще по отделке и оснащению — в ней установлена аналоговая панель приборов и дисплей меньшего размера. Топовое исполнение (в наличии): цена в Москве составляет 3,28 млн рублей. Автомобиль русифицирован, оснащен вентиляцией кожаных сидений, круиз-контролем, камерой заднего вида и задними дисковыми тормозами.

Транспортные расходы существенно меняют стоимость. Доставка в Новосибирск поднимает цену минимум до 2,26 млн рублей, в Омске — до 2,38 млн, а в Москве порог входа за машину под заказ пересекает отметку в 3,2 млн рублей.

Техническое оснащение

Все доступные варианты Trax имеют идентичную силовую установку. Автомобиль оснащен турбированным трехцилиндровым двигателем объемом 1,2 литра мощностью 137 л. с. В паре с ним работает шестиступенчатая автоматическая трансмиссия с гидротрансформатором. Привод у всех моделей передний.

Производство модели сосредоточено на заводе GM Changwon в Южной Корее, который выступает глобальным хабом концерна по выпуску компактных кроссоверов.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что при сравнении таких моделей с официальными предложениями (например, Haval Jolion от 2,449 млн или Chery Tiggo 7L от 2,940 млн) покупателю следует учитывать отсутствие заводской гарантии и сложности с сервисным обслуживанием при параллельном импорте.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто