Toyota Fortuner вернулся в Россию: цены из ОАЭ удивили водителей во многих регионах

Рамные внедорожники с тремя рядами сидений, такие как Toyota Fortuner, снова доступны российским автомобилистам благодаря частному импорту из ОАЭ. Стоимость моделей сильно зависит от логистики и региона поставки, при этом итоговая сумма включает не только прайс на машину, но также все сборы и расходы на параллельный импорт. Покупателям стоит заранее учитывать разброс цен, который в разных городах может достигать нескольких сотен тысяч рублей.
Стартовая стоимость версии Leader V зафиксирована на уровне 4 464 099 рублей в Благовещенске. В эту цену входит тканевый салон, мультимедийная система с тачскрином и раздельный климат-контроль с дополнительными дефлекторами для пассажиров задних рядов. Техническое оснащение включает круиз-контроль, датчики давления в шинах и 18-дюймовые колесные диски.
"При выборе привезенной машины важно помнить, что региональные дилеры часто закладывают в итоговую цифру риски по логистике и хранению, поэтому итоговый ценник в Москве или Воронеже может быть существенно выше, чем на Дальнем Востоке", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.
Разрыв в ценах по стране заметен невооруженным глазом. Если во Владивостоке, Рязани или Ярославле внедорожник предлагают за 4,5 млн рублей, то в Омске и Новосибирске стоимость возрастает до 4,65 млн.
В Воронеже ценник преодолевает отметку в 4,75 млн, а в столице, Казани, Кемерово и Иркутске стартовое предложение начинается уже с 4,8 млн рублей. В Санкт-Петербурге, Тюмени и Нижнем Новгороде планка достигает 4,95 млн, а в ряде случаев — и 5 млн рублей.
Подавляющее большинство машин, оформленных через заказные поставки, оснащаются 2,4-литровым турбодизелем 2GD-FTV. Агрегат выдает 150 лошадиных сил и работает в паре с шестидиапазонной автоматической коробкой передач.
Такая конфигурация наиболее выгодна с точки зрения уплаты утилизационного сбора. Полный привод типа Part-Time придает машине классические внедорожные возможности, позволяя увереннее чувствовать себя на сложном рельефе.
"Классическая схема полного привода требует ответственного подхода к обслуживанию, особенно если автомобиль активно эксплуатируется на бездорожье, иначе ремонт трансмиссии или мостов может обойтись крайне дорого", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Для тех, кто предпочитает бензиновые двигатели, существуют редкие предложения — например, с атмосферным мотором 2TR-FE объемом 2,7 литра и мощностью 166 сил. Однако такие варианты обходятся значительно дороже: в Карабулаке за бензиновую модификацию просят почти 6 млн рублей.
При этом вопросы надежности часто становятся ключевым фактором выбора, где эта модель традиционно занимает лидирующие позиции по низкому количеству поломок.
Параллельно с поставками крупных внедорожников рынок наполняется и более компактными решениями. Так, Toyota Yaris Cross из Японии предлагается по цене от 1,6 млн рублей. Эта сумма включает все таможенные процедуры и оформление необходимых документов.
Такая модель прямо конкурирует с бюджетными сегментами и новыми кроссоверами, которые сейчас заполняют освободившееся пространство.
"Покупая автомобиль по схеме импорт-заказа, крайне важно проверять юридическую чистоту всех сопроводительных документов, чтобы избежать проблем при постановке на учет в ГИБДД", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.
|Параметр
|Особенности Fortuner
|Тип привода
|Жестко подключаемый Part-Time
|Двигатель (основной)
|2.4 турбодизель, 150 л. с.
|Трансмиссия
|Автоматическая 6-ступенчатая
|Вместимость
|7 мест
Тем, кто ищет новый рамный внедорожник с проверенной конструкцией и не готов переплачивать за официальные поставки, если они отсутствуют.
Сроки зависят от логистики конкретного перевозчика, обычно доставка из ОАЭ занимает от нескольких недель до пары месяцев.
Основной риск связан с изменением таможенных правил и курсовой разницей валют, что может скорректировать итоговую цену.
Поскольку модель поставляется официально на глобальный рынок, запчасти доступны через специализированные сервисные центры.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.