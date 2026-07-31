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Toyota Fortuner вернулся в Россию: цены из ОАЭ удивили водителей во многих регионах

Авто

Рамные внедорожники с тремя рядами сидений, такие как Toyota Fortuner, снова доступны российским автомобилистам благодаря частному импорту из ОАЭ. Стоимость моделей сильно зависит от логистики и региона поставки, при этом итоговая сумма включает не только прайс на машину, но также все сборы и расходы на параллельный импорт. Покупателям стоит заранее учитывать разброс цен, который в разных городах может достигать нескольких сотен тысяч рублей.

Toyota Urban Cruiser Hyryder
Фото: commons.wikimedia.org by Tannerdhi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Urban Cruiser Hyryder

География цен и комплектации

Стартовая стоимость версии Leader V зафиксирована на уровне 4 464 099 рублей в Благовещенске. В эту цену входит тканевый салон, мультимедийная система с тачскрином и раздельный климат-контроль с дополнительными дефлекторами для пассажиров задних рядов. Техническое оснащение включает круиз-контроль, датчики давления в шинах и 18-дюймовые колесные диски.

"При выборе привезенной машины важно помнить, что региональные дилеры часто закладывают в итоговую цифру риски по логистике и хранению, поэтому итоговый ценник в Москве или Воронеже может быть существенно выше, чем на Дальнем Востоке", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Разрыв в ценах по стране заметен невооруженным глазом. Если во Владивостоке, Рязани или Ярославле внедорожник предлагают за 4,5 млн рублей, то в Омске и Новосибирске стоимость возрастает до 4,65 млн.

В Воронеже ценник преодолевает отметку в 4,75 млн, а в столице, Казани, Кемерово и Иркутске стартовое предложение начинается уже с 4,8 млн рублей. В Санкт-Петербурге, Тюмени и Нижнем Новгороде планка достигает 4,95 млн, а в ряде случаев — и 5 млн рублей.

Техническая сторона вопроса

Подавляющее большинство машин, оформленных через заказные поставки, оснащаются 2,4-литровым турбодизелем 2GD-FTV. Агрегат выдает 150 лошадиных сил и работает в паре с шестидиапазонной автоматической коробкой передач.

Такая конфигурация наиболее выгодна с точки зрения уплаты утилизационного сбора. Полный привод типа Part-Time придает машине классические внедорожные возможности, позволяя увереннее чувствовать себя на сложном рельефе.

"Классическая схема полного привода требует ответственного подхода к обслуживанию, особенно если автомобиль активно эксплуатируется на бездорожье, иначе ремонт трансмиссии или мостов может обойтись крайне дорого", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для тех, кто предпочитает бензиновые двигатели, существуют редкие предложения — например, с атмосферным мотором 2TR-FE объемом 2,7 литра и мощностью 166 сил. Однако такие варианты обходятся значительно дороже: в Карабулаке за бензиновую модификацию просят почти 6 млн рублей.

При этом вопросы надежности часто становятся ключевым фактором выбора, где эта модель традиционно занимает лидирующие позиции по низкому количеству поломок.

Рыночные альтернативы

Параллельно с поставками крупных внедорожников рынок наполняется и более компактными решениями. Так, Toyota Yaris Cross из Японии предлагается по цене от 1,6 млн рублей. Эта сумма включает все таможенные процедуры и оформление необходимых документов.

Такая модель прямо конкурирует с бюджетными сегментами и новыми кроссоверами, которые сейчас заполняют освободившееся пространство.

"Покупая автомобиль по схеме импорт-заказа, крайне важно проверять юридическую чистоту всех сопроводительных документов, чтобы избежать проблем при постановке на учет в ГИБДД", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Параметр Особенности Fortuner
Тип привода Жестко подключаемый Part-Time
Двигатель (основной) 2.4 турбодизель, 150 л. с.
Трансмиссия Автоматическая 6-ступенчатая
Вместимость 7 мест

Ответы на популярные вопросы

Кому подойдут такие заказы?

Тем, кто ищет новый рамный внедорожник с проверенной конструкцией и не готов переплачивать за официальные поставки, если они отсутствуют.

Когда стоит ждать автомобиль?

Сроки зависят от логистики конкретного перевозчика, обычно доставка из ОАЭ занимает от нескольких недель до пары месяцев.

Какие риски при покупке?

Основной риск связан с изменением таможенных правил и курсовой разницей валют, что может скорректировать итоговую цену.

Где обслуживать машину?

Поскольку модель поставляется официально на глобальный рынок, запчасти доступны через специализированные сервисные центры.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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