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Новый Tenet Plus L6 оказался богаче конкурентов: раскрыты все комплектации и главные особенности

Авто

Холдинг "АГР" раскрыл оснащение компактного кроссовера Tenet Plus L6 на базе Chery Lepas L6. Новинка получила современный салон с "чистым" центральным тоннелем, расширенный зимний пакет уже в базе, оригинальный дизайн с раздельной оптикой и в будущем — полноприводную версию.

TENET T4
Фото: tenet.ru is licensed under Public domain
TENET T4

Технические параметры и габариты Tenet Plus L6

Tenet Plus L6 представляет собой результат совместной работы российского холдинга и китайской корпорации Defetoo. Габариты кроссовера составляют 4554 мм в длину, 1852 мм в ширину и 1681 мм в высоту.

Колесная база в 2700 мм обеспечивает достаточный простор для пассажиров второго ряда, а дорожный просвет в 187 мм позволяет уверенно чувствовать себя на легком бездорожье. Визуально автомобиль выделяется крупной решеткой радиатора и моноблочным задним фонарем.

"Техническая база от Chery — это хороший знак для сервиса. Однако владельцам стоит помнить, что даже новые моторы чувствительны к продуктам износа, поэтому железная пыль в масле должна контролироваться с первых тысяч пробега", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Под капотом установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л. с., работающий в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией. На старте продаж будет доступен только передний привод, однако производитель анонсировал появление версии 4x4 с форсированным до 150 л. с. двигателем в конце 2026 года.

Эргономика и оснащение салона

Внутреннее пространство спроектировано с акцентом на цифровизацию. Главный элемент передней панели — вертикальный тачскрин диагональю 13,2 дюйма. Приборная панель также цифровая (8,8 дюйма).

Важным изменением стало перемещение селектора коробки передач за рулевое колесо, что позволило разместить на центральном тоннеле сразу две площадки для беспроводной зарядки гаджетов. По всему салону распределено 30 ниш для хранения мелких вещей.

"Современные системы помощи водителю и удобство салона важны, но не стоит забывать о регламентах. На турбированных моторах работа привода ГРМ критически зависит от качества масла и своевременного обслуживания", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Комплектация "Элегант": что в базе

Начальное исполнение "Элегант" уже включает в себя адаптацию под российский климат. В пакет обогревов входят сиденья обоих рядов, руль, лобовое стекло и форсунки омывателя. Салон отделан экокожей, предусмотрен двухзонный климат-контроль и атмосферная подсветка. Безопасность обеспечивают семь подушек, включая длинные боковые "шторки".

Для помощи водителю предусмотрены камеры кругового обзора с системой "прозрачного шасси", мониторинг "слепых" зон и ассистент движения задним ходом. Многие современные парки, где обновляется такси на электромобили и гибриды, обращают внимание именно на такие системы безопасности для снижения аварийности.

Максимальная версия "Ультра"

Топ-версия "Ультра" предлагает более богатое оснащение и внешние отличия, включая 19-дюймовые диски. Внутри появляется панорамная крыша с люком, аудиосистема Sony с 8 динамиками и вентиляция передних кресел. Набор электронных помощников расширяется за счет адаптивного круиз-контроля, системы автоматического торможения и функции удержания в полосе.

"Наличие систем помощи при выезде задним ходом и экстренного торможения — это огромный плюс. Это помогает избежать мелких, но досадных столкновений, после которых часто возникают сложные страховые споры по оценке ущерба", — рассказал в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Хотя официальный запуск производства уже состоялся на мощностях бывшего завода западного бренда в Санкт-Петербурге, окончательный прайс-лист будет опубликован ближе к официальному старту продаж.

Характеристика / Опция Значение для Tenet Plus L6
Двигатель и трансмиссия 1.5 Turbo (147 л. с.) + 6DCT
Привод (текущий / будущий) Передний / Полный (в 2026 г.)
Дорожный просвет 187 мм
Главный мультимедиа-экран 13,2 дюйма (вертикальный)
Количество подушек безопасности 7 (включая шторки)

Ответы на популярные вопросы

Когда Tenet Plus L6 появится в продаже?

Точная дата старта продаж пока не названа, но дилеры ожидают поступление первых партий до конца текущего года.

Чем отличаются комплектации "Элегант" и "Ультра"?

"Ультра" включает панорамную крышу, акустику Sony, вентиляцию сидений и расширенный набор активных систем безопасности (адаптивный круиз, автоторможение).

Будет ли у кроссовера полный привод?

Да, полноприводная модификация с двигателем 150 л. с. запланирована к выходу на российский рынок в четвертом квартале 2026 года.

Какие габариты у новинки по сравнению с конкурентами?

Автомобиль близок по размерам к Tenet T7, будучи чуть длиннее (на 1 мм), но при этом немного уже и ниже предшественника.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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