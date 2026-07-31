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Эксперты назвали признаки контрафактного моторного масла и правила его безопасной замены

Авто

Главный риск при выборе моторного масла — покупка контрафакта. Подделка может привести к быстрому износу двигателя или его выходу из строя, при этом визуально отличить жидкость от оригинала почти невозможно. Основным индикатором подлинности остается упаковка и соблюдение технических допусков производителя авто.

Моторное масло
Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Моторное масло

Как распознать подделку по упаковке

Поскольку состав масла проверить без лабораторного анализа нельзя, следует изучить тару. Поводом для отказа от покупки служат:

  • отсутствие QR-кодов или заводской маркировки;
  • неровная полиграфия, размытые шрифты и отклонения от официального дизайна;
  • дефекты крышки, отсутствие пломб или поврежденная защитная мембрана;
  • следы повторного вскрытия тары и нечеткая дата производства.

Риск появления подделок растет в периоды дефицита популярных брендов или конкретных показателей вязкости. Чтобы избежать контрафакта, рекомендуется использовать официальных дилеров и крупные торговые сети.

Спецификации и интервалы замены

Выбор масла должен основываться не на престижности бренда, а на технических требованиях производителя автомобиля. Применение продукта с неподходящей спецификацией снижает защитные свойства масляной пленки даже при условии оригинальности жидкости.

Специалист по запчастям и послепродажному обслуживанию Антон Уткин напоминает, что соответствие допускам важнее цены или популярности бренда, так как некорректный пакет присадок может привести к образованию шлама в двигателе.

Интервал замены масла определяется двумя факторами: пробегом и временем. Смазочный материал деградирует из-за окисления, контакта с влагой и перепадов температур, даже если автомобиль стоит в гараже. Стандартный срок службы масла ограничен одним годом, после чего требуется замена независимо от пройденного расстояния.

Экстренные ситуации: долив масла

Если уровень масла упал ниже критической отметки, а подходящего продукта нет, допустимо долить совместимый аналог. Масляное голодание вызывает мгновенный износ вкладышей и риск заклинивания мотора, что опаснее временного смешивания разных масел.

Экспертный комментарий: "В экстренном случае долив другого масла допустим, чтобы избежать масляного голодания, однако при первой возможности необходимо полностью сменить жидкость вместе с фильтром", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Экспертная проверка:
  • специалист по автомобильным запчастям и послепродажному обслуживанию Антон Уткин
  • инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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