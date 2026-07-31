Почему водители начали искать машины старше 15 лет на вторичном рынке

Топливный дефицит и опасения за качество горючего спровоцировали рост интереса к автомобилям с двигателями стандарта Евро-3 на вторичном рынке, однако массовый переход на старый автопарк маловероятен. Покупатели начали отдавать предпочтение менее требовательным силовым установкам, но этот тренд ограничен стоимостью содержания возрастных машин.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина в перчатках держит гаечный ключ перед автомобилем с открытым капотом

Механика спроса: всеядность против износа

Основным драйвером интереса к автомобилям старше 15 лет в регионах и малых населенных пунктах стала их "всеядность" по отношению к низкокачественному топливу, а также низкий порог входа по цене и дешевое обслуживание. В частности, атмосферные моторы с распределенным впрыском воспринимаются водителями как более надежные и понятные решения по сравнению с современными турбодвигателями с непосредственным впрыском.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что интерес к определенному классу машин на вторичном рынке часто носит ситуативный характер: потребитель ищет решение конкретной проблемы, например, доступности топлива, но при этом оценивает совокупные затраты.

Несмотря на топливную неприхотливость старых моделей, высокая стоимость ремонта изношенных узлов и общее состояние техники нивелируют выгоду от использования дешевого бензина. Это делает невозможным сценарий, при котором владельцы современных автомобилей будут менять их на ретро-варианты исключительно ради экономии на горючем.

Альтернативные сценарии и риски

На фоне топливной нестабильности в отдельных регионах зафиксирован рост внимания к подержанным гибридам и электромобилям. Информационный шум вокруг дефицита бензина заставляет часть аудитории рассматривать переход на альтернативные источники энергии.

Однако системный дефицит топлива может привести к обратному эффекту — формированию отложенного спроса и падению общих продаж автомобилей с пробегом в наиболее уязвимых точках страны. В таких условиях ключевыми критериями выбора остаются прозрачная история владения, надежность и итоговая стоимость содержания, а не только тип двигателя.