Такси переходит на электромобили и гибриды из-за требований пассажиров

Парк такси в ближайшие годы начнет обновляться за счет моделей с повышенным уровнем комфорта, гибридов и электромобилей. Переход на новый транспорт вызван ростом требований пассажиров к качеству поездок и изменением экологических стандартов.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Автомобиль MG 07

Электрификация и новые требования

В ряде городов уже начато внедрение гибридных и электрических автомобилей, по этому направлению сейчас ведутся переговоры о расширении использования таких машин в такси. В Москве стартовало тестирование новых моделей, ориентированных на повышенную надежность и комфорт водителя и пассажира.

Параллельно с обновлением автопарка планируют ввести новые стандарты обслуживания и безопасности. Эти меры должны изменить подход к эксплуатации транспорта и качеству сервиса.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что обновление моделей в такси напрямую зависит от доступности зарядной инфраструктуры для электромобилей и стоимости владения гибридами по сравнению с традиционным ДВС.

Цифровизация управления

Помимо замены автомобилей, развитие отрасли затронет программную часть. В приоритете — развитие систем онлайн-заказа и алгоритмов управления маршрутами для оптимизации логистики и удобства клиентов.