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Масло стареет, а цепь платит первой: привод ГРМ зависит не только от пробега машины

Авто

Игнорирование регламента замены ремня или цепи ГРМ превращает плановое обслуживание в капитальный ремонт двигателя. Главное различие между этими приводами заключается в характере их износа: ремень может порваться внезапно и без признаков, тогда как цепь обычно предупреждает о проблемах шумом.

Ремень ГРМ
Фото: Wikipedia by Chad Kirchoff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ремень ГРМ

Ремень ГРМ: риск внезапного обрыва

Ременной привод работает тихо, но подвержен естественному старению материала. Даже если автомобиль мало эксплуатируется, резина теряет эластичность и прочность. Стандартный интервал замены составляет 100-150 тысяч километров, однако этот срок не является абсолютным.

Критический риск заключается в том, что обрыв ремня в большинстве современных двигателей приводит к встрече клапанов с поршнями. Это вызывает тяжелые механические повреждения, требующие полной переборки мотора.

Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев отмечает, что в городском цикле с пробками и температурными перепадами ресурс ремня сокращается. В таких условиях нельзя полагаться только на цифры из инструкции — необходим регулярный визуальный осмотр на предмет трещин и отслоений.

Цепной привод: признаки износа

Цепь более вынослива, особенно при высоких оборотах двигателя, и при правильном уходе может служить до 200 тысяч километров. Основная проблема здесь — растяжение металла и износ натяжителей.

В отличие от ремня, цепь редко рвется мгновенно. Симптомом проблемы становятся характерный гул, треск или металлический стук под капотом. Появление таких звуков — прямой сигнал к немедленной диагностике, чтобы избежать перескока цепи и последующего повреждения ГБЦ.

"Долголетие обоих механизмов напрямую зависит от качества масла и режима нагрузок. Грязная смазка работает как абразив, ускоряя деградацию звеньев цепи и элементов натяжителей", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Практические рекомендации

  • Для владельцев ременного привода: строго соблюдайте интервалы замены, не пытайтесь их растянуть. Проверяйте состояние ремня визуально при каждом ТО.
  • Для владельцев цепного привода: прислушивайтесь к работе мотора на холодном пуске и при перегазовках. Любой новый посторонний шум требует проверки натяжителя и степени растяжения цепи.
  • Общее правило: используйте качественные комплектующие и соблюдайте сроки замены масла, так как смазка критически важна для работы гидравлических натяжителей.
Экспертная проверка: инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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