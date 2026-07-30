Полный привод станет главным преимуществом нового Jeland J6 на российском рынке

Появление полноприводной модификации кроссовера Jeland J6 может стать решающим фактором в конкуренции бренда с донором Jaecoo на российском рынке. Для покупателей в сегменте SUV полный привод остается ключевым аргументом при выборе автомобиля для эксплуатации в регионах и в зимний период.

Фото: https://www.mos.ru/news by Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы автозавод

Технические особенности полноприводной версии

Полноприводный Jeland J6 отличается от переднеприводного не только системой трансмиссии, но и силовым агрегатом. Модель оснащена 1,6-литровым турбированным двигателем TGDI III мощностью 150 л. с. (275 Нм), в то время как версия 2WD использует 1,5-литровый мотор на 147 л. с. (210 Нм).

Техническая база системы AWD включает:

электромагнитную многодисковую муфту, подключающую заднюю ось при пробуксовке передних колес;

функцию электронной имитации блокировки заднего дифференциала;

7-ступенчатую трансмиссию 7DCT с "мокрым" сцеплением;

шесть режимов движения: Eco, Normal, Sport, Snow, Mud и Offroad.

Двигатель имеет алюминиевый блок с чугунными гильзами и интеркулер с принудительным жидкостным охлаждением. Внешне модификацию AWD можно отличить по оригинальному дизайну колесных дисков.

Рыночные перспективы и ценовое позиционирование

Стоимость переднеприводного Jeland J6 варьируется от 2 290 000 до 2 699 000 рублей в зависимости от комплектации. Цены на полноприводную версию будут объявлены позже, однако эксперты предполагают, что разница составит около 200 000 рублей из-за более дорогого двигателя и дополнительных узлов трансмиссии (редукторов и валов).

Автоэксперт Игорь Моржаретто обращает внимание, что успех локализованного бренда Jeland будет зависеть от способности компании сохранить конкурентную цену и обеспечить качественную сервисную поддержку. В текущих условиях полноприводная версия выглядит более привлекательной для массового потребителя, так как разница в стоимости часто оказывается приемлемой ради повышения проходимости.

При этом Jeland сталкивается с проблемой узнаваемости. В отличие от Jaecoo, который уже сформировал клиентскую базу и подтвердил надежность, новый бренд должен доказать свою состоятельность. Однако локализация производства в Шушарах может стать преимуществом в долгосрочной перспективе за счет адаптации продукта под российские запросы.

"Попадание в топ продаж в сегменте SUV требует не только эстетики экстерьера, но и агрессивного ценового предложения, которое будет трудно повторить конкурентам", — отметил аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто