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Ограниченный бюджет заставит Opel использовать чужие платформы в новых авто

Авто

Марка Opel переходит на модель развития "регионального игрока" с фокусом на внутренний рынок Германии. В рамках стратегии до 2030 года компания выпустит четыре новые модели, однако большая часть инженерных решений будет заимствована у других брендов концерна Stellantis и китайского партнера Leapmotor.

opel astra
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
opel astra

Бюджет и техническая зависимость

Финансовые ресурсы Opel существенно ограничены по сравнению с общим бюджетом группы. Из 60 млрд евро, которые Stellantis направит на развитие до 2030 года, немецкому бренду выделено лишь 1 млрд евро. Это заставляет компанию отказаться от самостоятельной разработки платформ в пользу готовых решений концерна.

Все будущие автомобили Opel будут базироваться на технических решениях Peugeot и новой модульной платформе STLA One. В ближайшие четыре года компания обновит Corsa и Astra. Смена платформы приведет к полной переработке кузова хэтчбека Corsa, а Astra, по данным источников, станет фактически новым автомобилем.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что использование общих платформ внутри концерна позволяет бренду с ограниченным бюджетом обновлять модельный ряд, но при этом марка теряет техническую самобытность, превращаясь в "дизайнерское подразделение" для конкретного региона.

Китайский вектор и электромобильность

Одной из главных новинок станет компактный кроссовер, созданный на базе китайского Leapmotor B10. В данной модели Opel отвечает только за внешний дизайн, в то время как вся техническая часть и конструкция остаются китайскими. Производство автомобиля планируется организовать в Испании.

Кроссовер будет представлен в двух версиях:

  • Электрическая: два варианта аккумуляторов с запасом хода более 450 км.
  • Гибридная: оснащается 1,5-литровым двигателем-генератором, что позволит увеличить дистанцию пробега до 900 км.

Сотрудничество с Leapmotor призвано ускорить вывод электрокаров на европейский рынок и снизить затраты на разработку силовой установки.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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