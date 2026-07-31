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Железная пыль идёт кругами: простая деталь на масляном фильтре задерживает износ мотора

Авто

Установка магнита на корпус масляного фильтра помогает задержать мельчайшую железную пыль, которая проходит сквозь фильтрующий элемент или попадает в систему через перепускной клапан при высоком давлении масла. Этот метод не заменяет штатную очистку, а дополняет её, улавливая продукты износа деталей двигателя.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Механизм работы и риски

В процессе эксплуатации детали мотора подвергаются трению, из-за чего в смазочном масле накапливается металлическая стружка. Крупные частицы задерживает бумажная вставка фильтра, но микрочастицы могут просочиться сквозь материал и начать циркулировать по каналам двигателя.

Риск пропуска загрязнений возрастает в двух случаях: при использовании бюджетных фильтров с низкой плотностью материала и при открытии перепускного клапана. Последний срабатывает, когда сопротивление фильтрующего элемента слишком велико или масло слишком густое — в этот момент смазка идет в обход фильтра, чтобы избежать масляного голодания двигателя, но вместе с ней по системе перемещаются и все частицы износа.

Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев поясняет, что магнит работает как дополнительный барьер для ферромагнитных частиц. Он притягивает железную пыль к стенке корпуса фильтра в той зоне, где закреплен, не давая ей вернуться в двигатель.

Практическая проверка и эффективность

Эффективность метода была проверена на японском автомобиле с пробегом 120 тыс. км. Магнит закрепили на внешнем корпусе штатного фильтра без внесения конструктивных изменений. После пробега в 7 000 км фильтр разрезали: в области контакта с магнитом обнаружился темный налет из мелких металлических частиц.

Степень пользы такого решения напрямую зависит от качества основного расходника. Оригинальные фильтры обладают высокой степенью очистки, поэтому магнит соберет лишь незначительное количество пыли. В случае с дешевыми аналогами, которые хуже удерживают мелкие фракции, магнитный уловитель становится более значимым фактором защиты двигателя.

"Магнит на корпусе — это пассивная защита. Главным приоритетом всегда остается качественный фильтрующий элемент, так как магнит не способен убрать из масла неметаллические загрязнения и шлам", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Экспертная проверка: инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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