Брутальность уступила место розетке: гибридный кроссовер сместил Tank 300 с вершины продаж

Гибридный кроссовер Voyah Free стал лидером продаж новых автомобилей премиум-класса в России по итогам первого полугодия 2026 года. За шесть месяцев модель купили 6184 раза, что позволило ей обойти прежнего лидера сегмента — внедорожник Tank 300.

Фото: commons.wikimedia.org by Evnerd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Voyah Free

Распределение спроса в премиум-сегменте

Согласно данным АО "ППК" и аналитиков "Автостата", структура продаж в премиальном секторе за январь-июнь характеризуется доминированием кроссоверов и внедорожников (SUV). В топ-10 вошли исключительно представители этого класса.

Voyah Free — 6184 шт.

Tank 300 — 4449 шт.

Audi Q5 — 3090 шт.

BMW X3 — 2433 шт.

Exeed RX — 2148 шт.

Hongqi HS3 — 2021 шт.

Tank 500 — 1909 шт.

Zeekr 9X — 1820 шт.

Exeed TXL — 1768 шт.

Exeed VX — 1627 шт.

Общий объем продаж новых премиальных автомобилей за первую половину года составил 61 108 единиц. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что успех Voyah Free во многом связан с локализацией: основной объем спроса обеспечивает версия российской сборки. Модель также удерживает лидерство в узком сегменте подключаемых гибридов.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто