Брутальность уступила место розетке: гибридный кроссовер сместил Tank 300 с вершины продаж

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Авто

Гибридный кроссовер Voyah Free стал лидером продаж новых автомобилей премиум-класса в России по итогам первого полугодия 2026 года. За шесть месяцев модель купили 6184 раза, что позволило ей обойти прежнего лидера сегмента — внедорожник Tank 300.

Voyah Free
Фото: commons.wikimedia.org by Evnerd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Voyah Free

Распределение спроса в премиум-сегменте

Согласно данным АО "ППК" и аналитиков "Автостата", структура продаж в премиальном секторе за январь-июнь характеризуется доминированием кроссоверов и внедорожников (SUV). В топ-10 вошли исключительно представители этого класса.

  • Voyah Free — 6184 шт.
  • Tank 300 — 4449 шт.
  • Audi Q5 — 3090 шт.
  • BMW X3 — 2433 шт.
  • Exeed RX — 2148 шт.
  • Hongqi HS3 — 2021 шт.
  • Tank 500 — 1909 шт.
  • Zeekr 9X — 1820 шт.
  • Exeed TXL — 1768 шт.
  • Exeed VX — 1627 шт.

Общий объем продаж новых премиальных автомобилей за первую половину года составил 61 108 единиц. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что успех Voyah Free во многом связан с локализацией: основной объем спроса обеспечивает версия российской сборки. Модель также удерживает лидерство в узком сегменте подключаемых гибридов.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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