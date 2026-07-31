Брутальность уступила место розетке: гибридный кроссовер сместил Tank 300 с вершины продаж

Гибридный кроссовер Voyah Free стал лидером продаж новых автомобилей премиум-класса в России по итогам первого полугодия 2026 года. За шесть месяцев модель купили 6184 раза, что позволило ей обойти прежнего лидера сегмента — внедорожник Tank 300.
Согласно данным АО "ППК" и аналитиков "Автостата", структура продаж в премиальном секторе за январь-июнь характеризуется доминированием кроссоверов и внедорожников (SUV). В топ-10 вошли исключительно представители этого класса.
Общий объем продаж новых премиальных автомобилей за первую половину года составил 61 108 единиц. Это на 30% больше, чем за тот же период прошлого года.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что успех Voyah Free во многом связан с локализацией: основной объем спроса обеспечивает версия российской сборки. Модель также удерживает лидерство в узком сегменте подключаемых гибридов.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.