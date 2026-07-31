Регионы-лидеры России по состоянию дорог: от Ивановской области до Хакасии

Ивановская область заняла первое место в России по качеству дорожной сети: свыше 94% основных трасс региона соответствуют нормативным требованиям.

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Второе место в рейтинге занимает Севастополь, где стандарт соблюден на 90%. Третью позицию удерживает Курская область с показателем 89,5%.

Замыкают первую пятерку Марий Эл (89,4%) и Брянская область (89,3%). В вторую пятерку списка вошли следующие субъекты:

Саратовская область — 88,7%;

Мурманская область — 88,5%;

Калининградская область — 87,9%;

Удмуртия — 87,7%;

Хакасия — 86%.

Средний показатель по стране ниже региональных лидеров: в целом по РФ нормативным требованиям отвечают 75% дорог федерального и регионального значения, входящих в опорную сеть. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на статистику.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что доля соответствия дорог стандартам напрямую влияет на стоимость логистики и износ транспортных средств, однако для полной оценки состояния инфраструктуры требуются данные о фактическом трафике и интенсивности эксплуатации этих участков.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто