Ивановская область заняла первое место в России по качеству дорожной сети: свыше 94% основных трасс региона соответствуют нормативным требованиям.
Второе место в рейтинге занимает Севастополь, где стандарт соблюден на 90%. Третью позицию удерживает Курская область с показателем 89,5%.
Замыкают первую пятерку Марий Эл (89,4%) и Брянская область (89,3%). В вторую пятерку списка вошли следующие субъекты:
Средний показатель по стране ниже региональных лидеров: в целом по РФ нормативным требованиям отвечают 75% дорог федерального и регионального значения, входящих в опорную сеть. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на статистику.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что доля соответствия дорог стандартам напрямую влияет на стоимость логистики и износ транспортных средств, однако для полной оценки состояния инфраструктуры требуются данные о фактическом трафике и интенсивности эксплуатации этих участков.
Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.