Целый бренд помещался в одной модели: статистика 20 лет раскрыла настоящих хозяев рынка

За последние 20 лет российский рынок новых легковых автомобилей потребил более 33 млн единиц. Анализ структуры продаж показывает, что успех большинства популярных брендов держался на одной конкретной модели: один бестселлер обеспечивал от 15% до 60% всего объема реализации марки.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lexus RX

Лидеры среди миллионников

Наибольший объем продаж за два десятилетия показала LADA — 7,4 млн машин. Ключевым активом бренда стала Granta (1,85 млн единиц), на которую пришлось 25,1% всех продаж марки.

Среди иностранных брендов, продавших более миллиона автомобилей, наибольшая зависимость от одной модели зафиксирована у Ford: Focus обеспечил 59,3% общего результата (607 тыс. машин). В тройку лидеров по объему вошли Kia (2,51 млн) и Hyundai (2,35 млн), где основную долю составили Rio (1,01 млн / 40,4%) и Solaris (933 тыс. / 39,7%) соответственно.

Другие бренды из списка "миллионников" распределили продажи следующим образом:

Renault: Logan — 730 тыс. (36,1% от 2,02 млн общего объема);

Toyota: RAV4 — 453 тыс. (24,8% от 1,83 млн);

Nissan: Qashqai — 367 тыс. (25,2% от 1,46 млн);

Chevrolet: Niva — 496 тыс. (34,1% от 1,45 млн);

Volkswagen: Polo — 623 тыс. (43,6% от 1,43 млн);

Skoda: Octavia — 411 тыс. (40% от 1,03 млн);

Ford: Focus — 607 тыс. (59,3% от 1,02 млн).

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что такая концентрация продаж на одной модели часто связана с попаданием автомобиля в узкий ценовой сегмент или в закупки корпоративных парков и таксопарков, что делает модель массовой независимо от общего имиджа бренда.

Доминирующие модели других марок

В сегменте брендов с меньшими объемами продаж также выявились явные лидеры. Наибольшая доля внутри марки отмечена у УАЗ ("Патриот" — 63,6%), Subaru (Forester — 58,8%) и Daewoo (Nexia — 54,6%). Среди премиальных марок наиболее заметны Lexus RX (42,1%) и BMW X5 (15,5%).

В списке китайских производителей наибольший вклад в общий результат внесли Haval Jolion (40,2%) и Chery Tiggo 7 Pro/Max/L (31,3%), а также Geely Monjaro (21,8%).